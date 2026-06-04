Проект ИТЭР опережает график: крупнейший в мире термоядерный реактор

·56·Технологии
Проект ИТЭР опережает график: крупнейший в мире термоядерный реактор

Строительство Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) опережает утвержденный график на шесть месяцев. Об этом сообщил руководитель проекта Пьетро Барабаски. По его словам, с 2023 года темпы работ над проектом фактически удвоились. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Если ранее на сборку одного секторного модуля уходило около полутора лет, то теперь появилась возможность собирать два таких модуля каждые шесть месяцев. Объем работ, выполненных в 2025 году, более чем в два раза превысил показатели любого года до 2023 года.

Барабаски назвал этот результат историческим этапом для проекта и подчеркнул, что идея ИТЭР изначально была предложена профессором Велиховым. Эта технология должна выполнять функцию «искусственного солнца», обеспечивая человечество бесконечной и чистой энергией в будущем.

Ранее сообщалось об успешном охлаждении магнита реактора ИТЭР весом 330 тонн до рабочей температуры -269 градусов Цельсия. Это достижение считается важным шагом на пути к запуску процесса термоядерного синтеза.

ITERТехнологииЭнергетикаФизикаИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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