Новый российский спутник высокого разрешения будет запущен 2 сентября

Компания МТ-Лаб планирует вывести на орбиту новый спутник КОЭН для системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 2 сентября 2026 года. Эта информация была озвучена в рамках ИВ Международной межведомственной научно-технической конференции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

КОЭН (комплекс оптико-электронного наблюдения) предназначен для работы на низкой околоземной орбите и способен снимать поверхность Земли с пространственным разрешением до 0,5 метра. Такой высокий показатель позволяет вести сверхдетальное наблюдение за различными объектами и территориями.

Технологии дистанционного зондирования широко используются для мониторинга лесного хозяйства, сельскохозяйственных угодий, объектов инфраструктуры и чрезвычайных ситуаций. Подобные технологии служат важным источником данных для различных отраслей экономики.

Также была предоставлена информация о подготовке еще одного спутника ДЗЗ под названием ЭОС-О. Его запуск запланирован на первый квартал 2027 года. Аппарат будет работать на орбите высотой 450–550 км и также обеспечит получение изображений с разрешением 0,5 метра.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отмечал, что современные задачи требуют от спутников дистанционного зондирования Земли гораздо более высокого разрешения, чем существующее. Новые проекты направлены именно на удовлетворение этих потребностей.