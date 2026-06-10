Новая функция в смартфонах Honor: МагикОС защищает данные пользователей

Компания Honor анонсировала функцию «виртуальных разрешений» в новой версии операционной системы МагикОС, направленную на защиту конфиденциальности пользователей. Это нововведение ограничивает частые запросы приложений к личным данным и выводит безопасность на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система контролирует доступ приложений к конфиденциальной информации, такой как сообщения, журнал вызовов и календарь. Обычно приложения требуют доступ к камере, микрофону или геолокации для работы, однако это может создать риск утечки данных.

Когда включены «виртуальные разрешения», если приложение пытается прочитать конфиденциальные данные, например историю вызовов, система предоставляет ему пустые (емптй) данные вместо реальных. Это эффективно защищает неприкосновенность частной жизни пользователя.

Чтобы воспользоваться этой функцией, владельцам Honor необходимо перейти в «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Виртуальные разрешения». Там можно установить индивидуальные ограничения для каждого приложения.

Данное обновление внедряется начиная с версии МагикОС 10.0.0.160. Ожидается, что в ближайшие недели эта функция появится на всех совместимых смартфонах Honor.