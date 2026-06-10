Индия не дает разрешения на запуск сети Starlink

Компания спутникового интернета Starlink Илона Маска сталкивается с серьезными препятствиями в получении разрешения на начало коммерческой деятельности в Индии с населением 1,5 миллиарда человек. Правительство Индии с осторожностью относится к использованию этой технологии из соображений безопасности на фоне конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным конфиденциальных источников Bloomberg, Министерство внутренних дел Индии и службы безопасности приостановили выдачу необходимых разрешений для Starlink. Причиной стали сообщения о нелицензированном использовании терминалов Starlink во время конфликта между Ираном и Израилем. Нью-Дели обеспокоен возможностью контроля американского оператора в условиях геополитической напряженности.

Представители Starlink заявили, что активно работают над выходом на индийский рынок и готовы выполнить все требования местных властей. В частности, компания взяла на себя обязательства по хранению данных внутри страны и строительству десяти наземных станций (шлюзов) на территории Индии.

По неофициальным данным, вопрос о выделении необходимого частотного спектра для компании до сих пор не решен. Правительство Индии усилило меры безопасности не только в отношении проекта SpaceX, но и во всем секторе спутниковой связи. Starlink — это глобальная система, обеспечивающая высокоскоростной интернет в районах, где отсутствуют традиционные сети.