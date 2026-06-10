Индия не дает разрешения на запуск сети Starlink

·0·Технологии
Индия не дает разрешения на запуск сети Starlink

Компания спутникового интернета Starlink Илона Маска сталкивается с серьезными препятствиями в получении разрешения на начало коммерческой деятельности в Индии с населением 1,5 миллиарда человек. Правительство Индии с осторожностью относится к использованию этой технологии из соображений безопасности на фоне конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным конфиденциальных источников Bloomberg, Министерство внутренних дел Индии и службы безопасности приостановили выдачу необходимых разрешений для Starlink. Причиной стали сообщения о нелицензированном использовании терминалов Starlink во время конфликта между Ираном и Израилем. Нью-Дели обеспокоен возможностью контроля американского оператора в условиях геополитической напряженности.

Представители Starlink заявили, что активно работают над выходом на индийский рынок и готовы выполнить все требования местных властей. В частности, компания взяла на себя обязательства по хранению данных внутри страны и строительству десяти наземных станций (шлюзов) на территории Индии.

По неофициальным данным, вопрос о выделении необходимого частотного спектра для компании до сих пор не решен. Правительство Индии усилило меры безопасности не только в отношении проекта SpaceX, но и во всем секторе спутниковой связи. Starlink — это глобальная система, обеспечивающая высокоскоростной интернет в районах, где отсутствуют традиционные сети.

StarlinkSpaceXИндияИлон МаскТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

1 TB интернета или «Социальный пакет»: «Почта России» стала мобильным оператором1 TB интернета или «Социальный пакет»: «Почта России» стала мобильным операторомСегодня, 09:50Новая российская ракета «Союз-5» выйдет на международный рынок как сервисНовая российская ракета «Союз-5» выйдет на международный рынок как сервисСегодня, 09:26Ваймо создала новую модель для сравнения роботакси с людьмиВаймо создала новую модель для сравнения роботакси с людьмиСегодня, 09:24Аккумулятор 7000 мАч и экран 144 Гц: представлен OnePlus Турбо 6КсАккумулятор 7000 мАч и экран 144 Гц: представлен OnePlus Турбо 6КсСегодня, 09:21Starship меняет правила игры: мощность сети Starlink резко возрастетStarship меняет правила игры: мощность сети Starlink резко возрастетСегодня, 08:53Миссия космической обсерватории Спектр-РГ продлена до 2031 годаМиссия космической обсерватории Спектр-РГ продлена до 2031 годаСегодня, 08:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус