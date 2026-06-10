Попытки блокировки ВПН-сервисов привели к сбоям в работе российских хостингов

·0·Технологии
Попытки блокировки ВПН-сервисов привели к сбоям в работе российских хостингов

В конце мая и начале июня клиенты крупных российских хостинг-провайдеров начали сообщать о проблемах с доступом к своим ресурсам. Компании, такие как Селектел, Бегет и Тимевеб, подтвердили снижение трафика и периодические сбои в работе сайтов. По мнению экспертов, причиной стали изменения в настройках технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), используемых для фильтрации интернет-трафика. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Если раньше ВПН-сервисы блокировались преимущественно по ИП-адресам и протоколам, то современные технологии научились маскировать свой трафик под обычный интернет-трафик. В результате контролирующие органы обратили внимание на облачные инфраструктуры, где часто размещаются ВПН-серверы. С июня оборудование ТСПУ начало более активно анализировать защищенные ТЛС-соединения, что привело к ошибкам в работе даже легальных сервисов.

По словам сетевого инженера ГлобалНет Михаила Коткина, в мае и июне трафик клиентов облачного сегмента снизился примерно на 10%. Наибольшему риску подвержены мобильные приложения с постоянным защищенным соединением, облачные платформы, сервисы обмена данными в реальном времени и решения для доставки контента (КДН).

Эксперты считают сложившуюся ситуацию следствием процесса настройки механизмов фильтрации. Для минимизации ошибок требуется дополнительная калибровка оборудования, поэтому кратковременные сбои могут продолжаться и в будущем. В то же время некоторые телеком-специалисты отмечают, что масштаб проблемы может быть преувеличен, а часть неполадок связана с другими техническими причинами.

VPNХостингРоссияИнтернетБлокировка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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