В Московском зоопарке искусственный интеллект начал отслеживать панд

В Московском зоопарке внедрена система искусственного интеллекта, отслеживающая местоположение и активность животных в режиме реального времени. Проект сейчас работает в пилотном режиме и предоставляет посетителям точную информацию о том, где находятся животные. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Система пока отслеживает три вида животных: леопарда Мизера, пуму Габриэля и знаменитых панд — Жуи, Диндин и Катюшу. Информация о том, находится ли животное во внешнем или внутреннем вольере, а также чем оно занято, отображается на экранах рядом с вольерами и на интерактивных панелях на территории зоопарка.

Разработчики поясняют, что если животное не видно (например, оно спряталось за кустами), система подтверждает, что оно находится именно там, и рекомендует посетителям смотреть внимательнее. Для обучения искусственного интеллекта специалисты вручную обработали большие объемы видеоматериалов, обучив алгоритмы распознавать поведение животных.

В будущем планируется распространить эту технологию на всю территорию зоопарка, интегрировав её с официальным сайтом и интерактивной картой. Также будет увеличено количество отслеживаемых типов поведения. В настоящее время на старой территории установлены специальные информационные стенды с описанием особенностей животных — участников проекта.