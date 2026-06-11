Аудитория российского почтового домена ксмаил превысила 4,5 миллиона пользователей, мигрировавших с Gmail и других зарубежных сервисов. Об этом сообщила пресс-служба «Почты Маил». Об этом Иксбт.ком сообщает. Об этом.

С момента запуска в 2023 году ежемесячный прирост новых пользователей, переходящих с одной почты на другую, стабильно держится на уровне выше 100 тысяч. По данным компании, наибольшую активность проявляют владельцы устройств Android — на их долю приходится около 70% всех миграций.

Представители «Почты Маил» подчеркнули, что безопасность и сохранность данных являются ключевыми факторами для пользователей. По словам руководителя продуктового направления Руслана Арзуманова, важно, чтобы процесс миграции проходил без потери данных и сложных манипуляций.

Арзуманов также отметил, что такой переход воспринимается пользователями не просто как смена технического сервиса, а как повышение качества цифровой жизни. В настоящее время сервис ксмаил стал основным инструментом, позволяющим легко переносить данные с зарубежных платформ.