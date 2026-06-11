Натрий-ионные аккумуляторы КАТЛ сравняются по цене с ЛФП к 2026 году

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов, компания КАТЛ, объявила о своих планах на ближайшие годы. По заявлению руководства компании, к концу 2026 года себестоимость натрий-ионных аккумуляторных элементов должна сравняться с ценой литий-железо-фосфатных (ЛФП) батарей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Основной причиной удешевления этой технологии является быстрое снижение стоимости твердого углеродного анода — важнейшего компонента. По словам директора подразделения Ванхуа Чемикал Вэй Ду, стоимость этого сырья, составлявшая в 2024 году 60 000–70 000 юаней за тонну, к 2026 году снизится до 35 000–40 000 юаней.

Технический директор КАТЛ Линь Цзюбяо отметил, что компания планирует поставить первую партию систем накопления энергии на базе натрий-ионных батарей в сентябре текущего года. Ожидается, что годовой объем поставок достигнет уровня гигаватт-часов (ГВт·ч).

По мнению экспертов, натрий-ионные технологии будут дешеветь и в долгосрочной перспективе. В будущем планируется снизить стоимость твердого углерода до уровня ниже 25 000 юаней за тонну. Это может вызвать настоящую революцию на рынке электромобилей и систем накопления энергии.

«Натрий-ионные батареи вступили в период всесторонней коммерциализации», — заключил Линь Цзюбяо. Аккумуляторы нового типа рассматриваются как стабильная и доступная альтернатива в условиях дефицита лития.