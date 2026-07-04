Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты

·1·Технологии
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты

Современные технологии предлагают новые способы работы с самыми тонкими человеческими чувствами, включая боль утраты. Новый эксперимент, проведённый исследователями Университета Колорадо в Боулдере, показал, что люди не только положительно воспринимают общение с цифровыми копиями умерших близких, созданными искусственным интеллектом (ИИ), но и испытывают в процессе сильную эмоциональную привязанность. Об этом Ixbt.com сообщает .

В исследовании приняли участие 16 добровольцев в возрасте от 22 до 50 лет. Каждый из них потерял близкого родственника или друга. В ходе сессий, проведённых через платформу Zoom, с помощью больших языковых моделей (LLM) на основе воспоминаний о покойных в режиме реального времени создавалась их «цифровая реконструкция». В публикации ixbt.com эта технология описана как «сгенерированные призраки».

Важность речи от первого лица

В ходе эксперимента участники испробовали два режима общения. В первом варианте искусственный интеллект говорил от имени покойного, то есть от первого лица (например, «Я помню, как мы ходили на пляж»). Во втором варианте информация подавалась от третьего лица («Он любил ходить на пляж»). Результаты показали, что люди предпочитают чувствовать, будто разговаривают с самим покойным, и именно речь от первого лица оказывает большее эмоциональное воздействие.

Интересно, что пользователи были готовы закрыть глаза на некоторые фактические ошибки, допущенные искусственным интеллектом. Однако особенности речи и ошибки в ласковых прозвищах немедленно вызывали негативную реакцию. Например, один из участников сразу прекратил общение, когда ИИ обратился к нему в манере, не свойственной покойному. Это означает, что для людей характерный стиль речи покойного важнее, чем факты.

Цифровые копии и будущие риски

В настоящее время такие коммерческие сервисы, как Project December и HereAfterAI, уже предлагают создание цифровых копий умерших людей. И хотя эти технологии могут утешить скорбящих, участники исследования выразили серьёзную обеспокоенность. По их мнению, подобные системы могут вызывать у людей сильную психологическую привязанность и зависимость.

Группа исследователей в данный момент совместно со специалистами в области психического здоровья начала новый этап. Его цель — изучить долгосрочное влияние таких «цифровых призраков» на человеческую психику и их терапевтический потенциал. Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект переходит на новый уровень, становясь не просто информационным инструментом, а средством симуляции социальных и эмоциональных связей.

В условиях Узбекистана подобные технологии в будущем также неизбежно вызовут широкие дискуссии с этической и религиозной точек зрения. Тем не менее глобальные технологические тренды подтверждают, что границы между общением человека и машины постепенно стираются.

Искусственный ИнтеллектТехнологииИсследованиеПсихологияЦифровой Мир
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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