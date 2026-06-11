Вхуш начал работу в столице Мексики: возможности сопоставимы с Москвой

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Вхуш начал свою деятельность в столице Мексики — Мехико. Это стало вторым пунктом присутствия компании в стране после Сан-Педро-Гарса-Гарсии. В настоящее время для аренды доступно 1000 самокатов, однако в будущем компания планирует увеличить их количество до 5000. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выбор Мехико обусловлен рядом факторов: плотной городской застройкой, высоким спросом на поездки на короткие дистанции, перегруженностью транспортной системы и развитой сетью велодорожек протяженностью 580 километров. По мнению экспертов Вхуш, эти факторы обеспечат успех сервиса.

Также чемпионат мира по футболу 2026 года будет способствовать дальнейшему росту популярности сервиса. Во время турнира город примет матч открытия и другие встречи, что приведет к резкому увеличению потока туристов. Компания сравнивает потенциал Мехико с Москвой по плотности населения и спросу.

В настоящее время Вхуш работает в таких странах, как Бразилия, Чили, Колумбия и Мексика. Выход компании на рынок Латинской Америки начался в 2023 году.