Вхуш начал работу в столице Мексики: возможности сопоставимы с Москвой

·36·Технологии
Вхуш начал работу в столице Мексики: возможности сопоставимы с Москвой

Сервис краткосрочной аренды электросамокатов Вхуш начал свою деятельность в столице Мексики — Мехико. Это стало вторым пунктом присутствия компании в стране после Сан-Педро-Гарса-Гарсии. В настоящее время для аренды доступно 1000 самокатов, однако в будущем компания планирует увеличить их количество до 5000. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Выбор Мехико обусловлен рядом факторов: плотной городской застройкой, высоким спросом на поездки на короткие дистанции, перегруженностью транспортной системы и развитой сетью велодорожек протяженностью 580 километров. По мнению экспертов Вхуш, эти факторы обеспечат успех сервиса.

Также чемпионат мира по футболу 2026 года будет способствовать дальнейшему росту популярности сервиса. Во время турнира город примет матч открытия и другие встречи, что приведет к резкому увеличению потока туристов. Компания сравнивает потенциал Мехико с Москвой по плотности населения и спросу.

В настоящее время Вхуш работает в таких странах, как Бразилия, Чили, Колумбия и Мексика. Выход компании на рынок Латинской Америки начался в 2023 году.

WhooshМексикаМикромобильностьЭлектросамокатТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone для интернета, а Samsung для общения: тренды 2026 годаiPhone для интернета, а Samsung для общения: тренды 2026 годаСегодня, 10:57Куктеч представляет новый компактный адаптер питания мощностью 90 ВКуктеч представляет новый компактный адаптер питания мощностью 90 ВСегодня, 10:52NASA подверглась критике из-за отсутствия женщин в экипаже Artemis IIINASA подверглась критике из-за отсутствия женщин в экипаже Artemis IIIСегодня, 10:26Starlink подключает школы в отдаленных районах Парагвая к интернетуStarlink подключает школы в отдаленных районах Парагвая к интернетуСегодня, 10:22В приложении Кинопоиск запущен новый алгоритм рекомендаций МнемоникВ приложении Кинопоиск запущен новый алгоритм рекомендаций МнемоникСегодня, 09:23Роботы-помощники для поездов: новая технология проходит испытанияРоботы-помощники для поездов: новая технология проходит испытанияСегодня, 09:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус