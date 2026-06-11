NASA подверглась критике из-за отсутствия женщин в экипаже Artemis III

·24·Технологии
NASA подверглась критике из-за отсутствия женщин в экипаже Artemis III

Отсутствие женщин в составе экипажа, выбранного для лунной миссии NASA Artemis III, вызвало резкое недовольство общественности. Космический блогер Александра Дотен, известная в социальной сети Кс как Астро Александра, выразила свое возмущение: «Отсутствие женщин в миссии Artemis III — это просто безумие». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Администратор NASA Джаред Айзекман официально отреагировал на эту критику. По его словам, общественная реакция варьируется от разочарования до гнева. Айзекман пояснил, почему некоторые опытные женщины-астронавты не были включены в список.

Сообщается, что некоторые астронавты в настоящее время прикомандированы к экспедициям на МКС или их навыки больше подходят для других будущих миссий Artemis. При формировании экипажа отдел астронавтов учитывал факторы, повышающие вероятность успеха миссии, включая опыт летчика-испытателя и участие в конкретных программах.

Ранее NASA представило впечатляющий видеоролик, посвященный миссии Artemis III. В нем были показаны астронавты, отправляющиеся к спутнику Земли, процессы подготовки и изображения модулей, размещаемых на ракете. Тем не менее, вопрос гендерного баланса продолжает активно обсуждаться среди энтузиастов космоса.

NASAArtemis IIIКосмосАстронавтТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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