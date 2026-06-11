Xiaomi представила портативную кофемашину, способную приготовить до 400 чашек кофе

·45·Технологии
Xiaomi представила портативную кофемашину, способную приготовить до 400 чашек кофе

Компания Xiaomi под брендом Mijia представила свою первую портативную кофемашину. Новинка, выполненная в форме термоса, предназначена для использования в путешествиях, кемпинге и офисе. Высота устройства составляет 24,5 см, оно легко помещается в сумку или автомобильный подстаканник. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Устройство оснащено электромагнитным насосом с давлением 20 бар, что позволяет использовать как кофейные капсулы, так и молотый кофе. За нагрев воды отвечает специальный керамический элемент, поддерживающий температуру на уровне 92 °К. Приготовление одной порции напитка занимает около 45 секунд, также устройство поддерживает методы горячей и холодной экстракции.

Кофемашина оснащена аккумулятором емкостью 7500 mAh. Зарядка осуществляется через порт USB-C с мощностью 45 В: для заряда от 20 до 80 процентов требуется 30 минут, а для полной зарядки — 80 минут. Устройство также можно заряжать с помощью обычного Повер Банк.

Если залить в кофемашину предварительно нагретую воду, одного заряда хватит на приготовление до 400 чашек кофе, так как энергия расходуется только на работу насоса. Если устройство нагревает воду самостоятельно, заряда хватит примерно на 3 чашки. Корпус защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП55.

В комплект входят чехол, подставка, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. Xiaomi предлагает этот новый гаджет первым покупателям по цене 82 доллара.

XiaomiMijiaГаджетыТехнологииКофемашины
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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