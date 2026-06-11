Xiaomi представила портативную кофемашину, способную приготовить до 400 чашек кофе

Компания Xiaomi под брендом Mijia представила свою первую портативную кофемашину. Новинка, выполненная в форме термоса, предназначена для использования в путешествиях, кемпинге и офисе. Высота устройства составляет 24,5 см, оно легко помещается в сумку или автомобильный подстаканник. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Устройство оснащено электромагнитным насосом с давлением 20 бар, что позволяет использовать как кофейные капсулы, так и молотый кофе. За нагрев воды отвечает специальный керамический элемент, поддерживающий температуру на уровне 92 °К. Приготовление одной порции напитка занимает около 45 секунд, также устройство поддерживает методы горячей и холодной экстракции.

Кофемашина оснащена аккумулятором емкостью 7500 mAh. Зарядка осуществляется через порт USB-C с мощностью 45 В: для заряда от 20 до 80 процентов требуется 30 минут, а для полной зарядки — 80 минут. Устройство также можно заряжать с помощью обычного Повер Банк.

Если залить в кофемашину предварительно нагретую воду, одного заряда хватит на приготовление до 400 чашек кофе, так как энергия расходуется только на работу насоса. Если устройство нагревает воду самостоятельно, заряда хватит примерно на 3 чашки. Корпус защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП55.

В комплект входят чехол, подставка, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. Xiaomi предлагает этот новый гаджет первым покупателям по цене 82 доллара.