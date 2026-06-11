Эра мобильных аккумуляторов подходит к концу: глава Anker сделал неожиданное заявление

Основатель и генеральный директор Anker Инноватион Ян Мэн заявил, что рынок мобильных аккумуляторов в будущем может полностью исчезнуть. Топ-менеджер привел в пример судьбу MP3-плееров, кассетных и КД-плееров. По его словам, большинство категорий потребительской электроники живут около десяти лет с момента массового распространения до ухода с рынка. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя Anker долгое время ассоциировалась именно с мобильными аккумуляторами, сейчас компания стала меньше зависеть от этого направления. По итогам 2025 года выручка Anker выросла на 23,5%, составив около 4,2 миллиарда долларов. При этом зарядные устройства и системы накопления энергии принесли половину дохода, а традиционные пауэрбанки больше не являются основным источником прибыли.

В первом квартале 2026 года выручка компании достигла почти 1 миллиарда долларов, однако чистая прибыль немного снизилась. Ранее представители компании признавали, что чрезмерно широкий ассортимент продукции негативно сказался на контроле качества. По имеющимся данным, только в 2024 году в линейке компании насчитывалось около 100 различных моделей пауэрбанков.

По мнению Яна Мэна, будущее рынка будет определяться развитием аккумуляторов в самих смартфонах и других мобильных устройствах. Если время автономной работы гаджетов продолжит расти, потребность в отдельных внешних батареях неизбежно резко сократится.