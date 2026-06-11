Дизер запустил инструмент для обнаружения музыки, созданной с помощью ИИ

·19·Технологии
Дизер запустил инструмент для обнаружения музыки, созданной с помощью ИИ

Рост количества музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта (AI) на стриминговых сервисах, усиливает опасения по поводу авторских прав и мошенничества. В то время как многие платформы еще не представили эффективных инструментов для борьбы с этой проблемой, компания Дизер взяла инициативу на себя. Компания представила новый бесплатный инструмент, который сканирует плейлисты на различных стриминговых платформах и выявляет треки, созданные с помощью AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот онлайн-детектор поддерживает 27 языков и позволяет пользователям 20 самых популярных платформ, включая Spotify, Apple Мусик, СундКлуд и YouTube Мусик, проверять наличие синтетической музыки в своих плейлистах. В то время как конкуренты, такие как Apple Мусик и Spotify, пока ограничиваются лишь маркировкой (таггинг), Дизер активно удаляет такие треки из рекомендаций и редакционных плейлистов.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, достаточно зайти на специальный сайт Дизер, выбрать стриминговый сервис и предоставить доступ к плейлистам. Система просканирует плейлист и сообщит о результатах. Генеральный директор Дизер Алексис Лантерниер отметил, что компания последние полтора года является лидером в обеспечении прозрачности музыкального стриминга и теперь сделала эту возможность доступной для всех пользователей платформ.

По данным Дизер, около 44 процентов новой музыки, загружаемой на платформу, создается с помощью AI. Ежедневно в систему поступает около 75 000, а ежемесячно — более 2 миллионов АИ-треков. Примечательно, что доля прослушиваний такой музыки очень низка (1-3%), при этом 85% из них оцениваются как мошеннические и лишаются монетизации.

В будущем компания планирует принять более жесткие меры, такие как обновление политики для поставщиков контента или полное удаление АИ-музыки. Ожидается, что в этом вопросе Дизер последует примеру платформы Бандкамп, которая запретила АИ-музыку в начале этого года.

DeezerИскусственный ИнтеллектSpotifyApple MusicТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Coinbase представила АИ-агента для торговли и покупки аналитикиCoinbase представила АИ-агента для торговли и покупки аналитикиСегодня, 17:27Оператор Т2 запустил обмен минут и гигабайтов на билеты АероекспрессОператор Т2 запустил обмен минут и гигабайтов на билеты АероекспрессСегодня, 17:26Куантум Спаке планирует повторить успех SpaceX через военный СПАККуантум Спаке планирует повторить успех SpaceX через военный СПАКСегодня, 16:58Смартфон Samsung Galaxy S25 получил функции, характерные для модели Galaxy S26Смартфон Samsung Galaxy S25 получил функции, характерные для модели Galaxy S26Сегодня, 16:56Пределы возможностей TSMC: даже 175 тысяч пластин в месяц не хватаетПределы возможностей TSMC: даже 175 тысяч пластин в месяц не хватаетСегодня, 16:55Список стран, запрещающих социальные сети для детейСписок стран, запрещающих социальные сети для детейСегодня, 16:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус