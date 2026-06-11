Дизер запустил инструмент для обнаружения музыки, созданной с помощью ИИ

Рост количества музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта (AI) на стриминговых сервисах, усиливает опасения по поводу авторских прав и мошенничества. В то время как многие платформы еще не представили эффективных инструментов для борьбы с этой проблемой, компания Дизер взяла инициативу на себя. Компания представила новый бесплатный инструмент, который сканирует плейлисты на различных стриминговых платформах и выявляет треки, созданные с помощью AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот онлайн-детектор поддерживает 27 языков и позволяет пользователям 20 самых популярных платформ, включая Spotify, Apple Мусик, СундКлуд и YouTube Мусик, проверять наличие синтетической музыки в своих плейлистах. В то время как конкуренты, такие как Apple Мусик и Spotify, пока ограничиваются лишь маркировкой (таггинг), Дизер активно удаляет такие треки из рекомендаций и редакционных плейлистов.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, достаточно зайти на специальный сайт Дизер, выбрать стриминговый сервис и предоставить доступ к плейлистам. Система просканирует плейлист и сообщит о результатах. Генеральный директор Дизер Алексис Лантерниер отметил, что компания последние полтора года является лидером в обеспечении прозрачности музыкального стриминга и теперь сделала эту возможность доступной для всех пользователей платформ.

По данным Дизер, около 44 процентов новой музыки, загружаемой на платформу, создается с помощью AI. Ежедневно в систему поступает около 75 000, а ежемесячно — более 2 миллионов АИ-треков. Примечательно, что доля прослушиваний такой музыки очень низка (1-3%), при этом 85% из них оцениваются как мошеннические и лишаются монетизации.

В будущем компания планирует принять более жесткие меры, такие как обновление политики для поставщиков контента или полное удаление АИ-музыки. Ожидается, что в этом вопросе Дизер последует примеру платформы Бандкамп, которая запретила АИ-музыку в начале этого года.