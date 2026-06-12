Инвесторы SpaceX сталкиваются с трудностями при определении своих долей после IPO

·1·Технологии
Инвесторы SpaceX сталкиваются с трудностями при определении своих долей после IPO

В пятницу SpaceX совершит свой публичный дебют, однако некоторые инвесторы, вложившие средства в компанию через специальные целевые инструменты (СПВ), до сих пор не знают, сколько акций они имеют или получат ли их вообще. Хотя инвестирование через СПВ — объединение средств нескольких сторон для вложения в одну компанию — существует давно, SpaceX стала беспрецедентным случаем из-за многоуровневых структур. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Поскольку спрос на акции SpaceX в последние годы был очень высоким, инвесторы СПВ создавали новые СПВ на основе своих долей, что иногда приводило к сложным структурам из четырех или пяти уровней. SpaceX станет первым крупным испытанием, проверяющим легитимность этих многоуровневых СПВ. Стоит отметить, что такие компании, как Anthropic и Андурил, уже объявили о запрете использования подобных структур.

По мнению экспертов, инвесторы нижнего уровня СПВ могут получить меньше акций, чем ожидали, или в редких случаях не получить их вовсе. Во многих ситуациях инвесторы не смогут узнать свои реальные доли до окончания периода лок-уп (период запрета на продажу акций), который длится около четырех месяцев. Это связано с тем, что менеджеры СПВ начинают распределять акции только после того, как сами получают право собственности на них.

У СПВ первого уровня будет 30 дней на распределение акций своим инвесторам. Следовательно, последующие уровни будут вынуждены ждать еще по 30 дней, что означает, что инвесторам на самом нижнем уровне может потребоваться от восьми до девяти месяцев, чтобы получить свои доли. Кроме того, различные сборы и комиссии в многоуровневых структурах могут значительно сократить количество акций, на которые рассчитывали инвесторы.

В заключение, структура владения этими инструментами настолько запутана, что даже самые добросовестные спонсоры СПВ могут непреднамеренно ввести своих инвесторов в заблуждение. В настоящее время самым большим риском для инвесторов нижнего звена является вероятность остаться без акций SpaceX вовсе.

SpaceXIPOИнвестицииSPVТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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