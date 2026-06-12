В Китае запущен водородный завод с 700 тысячами солнечных панелей под управлением AI

Китай завершил один из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики. По данным Чина Энергй Инвестмент Корпоратион (ЧН Энергй), в уезде Жудун провинции Цзянсу был полностью введен в эксплуатацию крупнейший в стране прибрежный энергетический кластер, объединяющий солнечную энергию, производство «зеленого» водорода и системы хранения энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект, реализованный компанией Гуохуа Энергй Инвестмент, был построен в сложных природных условиях — в прибрежных районах, подверженных регулярным наводнениям. Менее чем за восемь месяцев специалисты установили более 110 тысяч железобетонных фундаментов и смонтировали на них около 700 тысяч солнечных панелей. Для сохранения экосистемы все оборудование и сервисные проходы были размещены на специальных эстакадах, поднятых над уровнем земли.

Центральной частью комплекса является солнечная электростанция мощностью 400 МВ. Для передачи выработанной энергии в сеть была построена новая береговая подстанция напряжением 220 кВ. Также в систему включено устройство хранения энергии емкостью 120 МВ·ч для балансировки колебаний солнечной генерации и покрытия нагрузок в пиковые часы.

Водородный хаб в рамках проекта способен производить 1 500 м³ водорода в час путем электролиза воды в периоды избытка солнечной энергии. Годовой объем производства составляет 180 тонн «зеленого» водорода. Контракты на поставку этого продукта с химическими предприятиями уже подписаны.

Все компоненты комплекса объединены в единую цифровую систему управления, которая с помощью алгоритмов AI координирует выработку энергии, хранение и синтез водорода. Этот объект представляет собой замкнутую энергетическую экосистему, способную максимально эффективно использовать каждый киловатт энергии.