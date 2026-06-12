В Китае запущен водородный завод с 700 тысячами солнечных панелей под управлением AI

·1·Технологии
В Китае запущен водородный завод с 700 тысячами солнечных панелей под управлением AI

Китай завершил один из крупнейших проектов в сфере возобновляемой энергетики. По данным Чина Энергй Инвестмент Корпоратион (ЧН Энергй), в уезде Жудун провинции Цзянсу был полностью введен в эксплуатацию крупнейший в стране прибрежный энергетический кластер, объединяющий солнечную энергию, производство «зеленого» водорода и системы хранения энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Проект, реализованный компанией Гуохуа Энергй Инвестмент, был построен в сложных природных условиях — в прибрежных районах, подверженных регулярным наводнениям. Менее чем за восемь месяцев специалисты установили более 110 тысяч железобетонных фундаментов и смонтировали на них около 700 тысяч солнечных панелей. Для сохранения экосистемы все оборудование и сервисные проходы были размещены на специальных эстакадах, поднятых над уровнем земли.

Центральной частью комплекса является солнечная электростанция мощностью 400 МВ. Для передачи выработанной энергии в сеть была построена новая береговая подстанция напряжением 220 кВ. Также в систему включено устройство хранения энергии емкостью 120 МВ·ч для балансировки колебаний солнечной генерации и покрытия нагрузок в пиковые часы.

Водородный хаб в рамках проекта способен производить 1 500 м³ водорода в час путем электролиза воды в периоды избытка солнечной энергии. Годовой объем производства составляет 180 тонн «зеленого» водорода. Контракты на поставку этого продукта с химическими предприятиями уже подписаны.

Все компоненты комплекса объединены в единую цифровую систему управления, которая с помощью алгоритмов AI координирует выработку энергии, хранение и синтез водорода. Этот объект представляет собой замкнутую энергетическую экосистему, способную максимально эффективно использовать каждый киловатт энергии.

КитайСолнечная ЭнергияЗеленый ВодородИскусственный ИнтеллектЭнергетика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Мото Г Max с камерой 200 Мп и защитой ИП69Представлен Мото Г Max с камерой 200 Мп и защитой ИП69Сегодня, 00:50Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S25Samsung выпустила крупное обновление безопасности для серии Galaxy S25Сегодня, 23:23Россия выделила 2 миллиарда рублей на производство чиповРоссия выделила 2 миллиарда рублей на производство чиповСегодня, 21:56SpaceX провела историческое IPO: цена акций установлена на уровне 135 долларовSpaceX провела историческое IPO: цена акций установлена на уровне 135 долларовСегодня, 20:55Инвесторы SpaceX сталкиваются с трудностями при определении своих долей после IPOИнвесторы SpaceX сталкиваются с трудностями при определении своих долей после IPOСегодня, 20:27Oracle предупредила об опасной уязвимости, затронувшей более 100 компанийOracle предупредила об опасной уязвимости, затронувшей более 100 компанийСегодня, 20:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус