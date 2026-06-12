Стартап Прометеус, основанный Джеффом Безосом и бывшим соучредителем подразделения Верилй компании Google Виком Баджаджем, объявил о привлечении 12 миллиардов долларов. После этого раунда финансирования общая стоимость компании достигла 41 миллиарда долларов. В инвестиционном раунде приняли участие лично Безос, а также крупные финансовые институты, такие как JPMorgan Часе, Goldman Sachs и BlackRock. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Прометеус ставит своей целью создание «артификиал генерал енгинир» (универсального инженера с AI). Это программное обеспечение будет способно автоматизировать проектирование и производство физических систем — от реактивных двигателей до сложных лекарственных соединений. Главная амбиция компании заключается в замене большей части инженерных работ технологиями AI.

Согласно интервью Безоса телеканалу КНБК, эффективность, которую принесет AI, приведет к «дефициту труда». Это противоречит прогнозам многих технологических лидеров о массовой безработице. Безос подчеркивает, что AI повысит производительность экономики и уровень жизни, в результате чего у людей появится возможность работать меньше.

В настоящее время Прометеус, насчитывающий 150 сотрудников в Сан-Франциско, Лондоне и Цюрихе, держит свои конкретные разработки в секрете. Большая часть привлеченного огромного капитала будет направлена на расширение вычислительных мощностей (компуте нидс). Как основатель Amazon, Безос обладает большим опытом в управлении трудовыми ресурсами и верит, что новые технологии будут служить на благо человечества.