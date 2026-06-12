SpaceX приближается к рекорду: ступень Falcon 9 совершила 34-й полет в космос

Сегодня, 11 июня, компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 для вывода на орбиту очередной партии спутников Starlink. Старт был осуществлен с комплекса СЛК-4Э на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии по местному времени. В рамках миссии Starlink 17-44 на орбиту Земли было выведено 24 интернет-спутника. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет прошел в штатном режиме, и все аппараты успешно отделились от второй ступени ракеты. Ключевой особенностью этой миссии стало то, что первая ступень под номером Б1071 совершила свой 34-й полет в космос за время эксплуатации. Это результат, максимально близкий к мировому рекорду по технологии многоразового использования.

После выполнения задачи ступень ракеты вернулась на Землю и успешно приземлилась на автономную морскую платформу «Оф Курсе И Стилл Лове Ёу» (ОКИСЛЙ) в Тихом океане. Это еще раз доказало эффективность программы многоразового использования SpaceX.

Повторное использование ступеней ракет позволяет компании значительно снизить стоимость запусков и поддерживать высокий темп формирования орбитальной группировки Starlink. В настоящее время абсолютный рекорд принадлежит ускорителю Б1067, который летал в космос 35 раз. Примечательно, что этот рекордный полет состоялся всего три дня назад.