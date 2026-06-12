Telegram вернулся на Wear OS: теперь работает на часах Samsung и Pixel

Мессенджер Telegram объявил о перезапуске своего приложения для операционной системы Wear OS. После пятилетнего перерыва владельцы умных часов на платформе Android снова могут пользоваться всеми возможностями мессенджера на своих устройствах. Ранее было выпущено обновление для Apple Watch, а теперь настала очередь таких устройств, как Samsung Galaxy Ватч, Pixel Watch и Xiaomi Ватч. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новое приложение предоставляет пользователям полный доступ к чатам, возможность отправлять и прослушивать голосовые сообщения. Примечательно, что когда Telegram в последний раз выпускал приложение для Wear OS, Pixel Watch еще не существовали, а серия Galaxy Watch работала на собственной системе Тизен от Samsung. Теперь эти современные устройства полностью интегрированы с мессенджером.

В текущей версии доступны функции отключения звука в чатах и их закрепления (пин). Однако, в отличие от версии для Apple Watch, в приложении для Wear OS пока нет возможности просматривать геолокацию и отправлять стикеры. Команда Telegram отмечает, что эти функции будут добавлены в ближайшее время.

Теперь пользователи могут читать сообщения любой длины, просматривать медиафайлы и отвечать на голосовые сообщения, не доставая телефон из кармана. Это особенно удобно, когда руки заняты или во время поездок в общественном транспорте.