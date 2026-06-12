Ускоренное расширение Вселенной подтверждено с помощью сверхновых типа Иа

Группа исследователей из Саутгемптонского университета независимо перепроверила резонансное исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Монтлй Нотикес оф те Роял Астрономикал Сокиетй. В предыдущей работе утверждалось, что с учетом возраста звездных популяций модель ускоренного расширения Вселенной может быть излишней. Однако новый анализ показал, что даже с учетом дополнительных переменных, включая характеристики галактик, данные наблюдений соответствуют модели ускорения. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Сверхновые типа Иа служат в космологии «стандартными свечами». Поскольку их яркость практически одинакова, ученые используют эти объекты для измерения космических расстояний. Именно на основе этих звезд в конце 1990-х годов было доказано ускоренное расширение Вселенной, за что в 2011 году была присуждена Нобелевская премия по физике.

Согласно критическому взгляду, выдвинутому учеными из Университета Ёнсе, зависимость яркости сверхновых от возраста их родительских галактик могла лишь имитировать эффект ускорения. Эта теория ставила под сомнение концепцию темной энергии. Но саутгемптонские исследователи обнаружили, что в исходной критической работе данные были учтены не полностью.

Новый анализ показал, что возраст звездных популяций действительно влияет на характеристики сверхновых, но это влияние недостаточно сильно, чтобы объяснить динамику Вселенной без темной энергии. После пересчета массы галактик и звездного окружения выводы о замедлении расширения Вселенной не подтвердились.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что подобные научные дискуссии полезны с методологической точки зрения. Такие «стресс-тесты» помогают повысить точность космологических измерений и улучшить модели стандартизации сверхновых. В настоящее время научный консенсус остается прежним: ускоренное расширение Вселенной является наиболее обоснованным научным объяснением.