Ожидается, что IPO SpaceX ознаменует начало «второй космической эры»

Выход компании SpaceX на биржу оценивается инвесторами и венчурными фондами как крупнейшее первичное публичное размещение (IPO) в истории. Участники рынка полагают, что это событие не только изменит статус компании, но и перезапустит динамику всей космической индустрии, которая сейчас в основном зависит от частного капитала. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ряд венчурных инвесторов сравнивают предстоящее IPO с выходом Нетскапе на биржу в 1990-х годах. Тогда это событие полностью изменило отношение к интернет-индустрии и привело к огромному притоку инвестиций в отрасль. Согласно этой аналогии, размещение SpaceX послужит укреплению космоса как независимого инвестиционного класса.

По мнению инвесторов, опрошенных изданием Пайлоад, появление рыночной оценки SpaceX «разморозит» капитал венчурных фондов, которые долгое время были связаны ожиданием ликвидности частной компании. Часть этих средств может быть перенаправлена в новые космические стартапы, разработчиков ракетных систем и спутниковых сервисов.

Также ожидается, что IPO вызовет волну новых основателей: сотрудники SpaceX, обналичив свои доли, получат возможность создавать собственные компании. Многие эксперты называют это важнейшим событием в секторе промышленных технологий, поскольку опыт и капитал инженеров SpaceX послужат созданию новой экосистемы.

В то же время существуют опасения, что доминирование SpaceX в таких областях, как запуск ракет и спутниковая связь, может затруднить финансирование для её прямых конкурентов. Однако рост оборонного бюджета США на космические программы и увеличение государственных заказов формируют устойчивый спрос для всего сектора.