AMD заменила вздувшийся процессор Ryzen 9 7950Кс3Д, опасаясь репутационных потерь

Компания AMD изменила свою позицию после громкого гарантийного скандала и согласилась заменить вышедший из строя процессор Ryzen 9 7950Кс3Д. Изначально производитель отклонил обращение пользователя по гарантии. Инцидент получил широкую огласку после вмешательства популярного ЁуТубе-канала Хардваре Унбоксед, который открыто раскритиковал решение компании. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Все началось с поста пользователя под ником ВИНКЭНТ199411 на форуме Reddit. Его компьютер на базе Ryzen 9 7950Кс3Д, проработавший почти три года без проблем, внезапно выключился. По словам владельца, в момент поломки система не выполняла тяжелых задач. Из корпуса раздался громкий хлопок, после чего компьютер перестал включаться. При разборке системы было обнаружено заметное вздутие подложки на обратной стороне процессора.

Компания Гигабйте провела детальную диагностику материнской платы, устранила проблемы с БИОС и после 64-часовых стресс-тестов признала плату полностью исправной. Блок питания также успешно прошел все проверки. Несмотря на это, служба поддержки AMD сразу после просмотра фотографий поврежденного процессора отклонила гарантийную заявку. Компания расценила вздутие подложки как механическое повреждение, не подпадающее под стандартную гарантию.

Это решение вызвало резкое недовольство среди пользователей и энтузиастов технологий. Было отмечено, что такая деформация может возникнуть не по вине пользователя, а в результате внутренней электрической или тепловой неисправности процессора, то есть заводского брака. Авторы Хардваре Унбоксед обратились к AMD через социальные сети, предупредив, что такой отказ может привести к серьезным репутационным потерям.

Результат не заставил себя ждать. Через несколько часов после публикации представители AMD связались с Хардваре Унбоксед и сообщили, что пересмотрели свое решение. Компания согласилась полностью удовлетворить гарантийное требование пользователя и отправить новый процессор взамен вышедшего из строя.