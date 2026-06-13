Самая мощная ракета Китая вывела на орбиту спутник связи нового поколения

·0·Технологии
Самая мощная ракета Китая вывела на орбиту спутник связи нового поколения

В четверг Китай успешно запустил новый экспериментальный спутник, предназначенный для проверки скорости и надежности орбитальных систем связи нового поколения. Ракета-носитель Лонг Марч 5 стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге страны и вывела спутник связи №25 на заданную орбиту. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает государственная телекомпания ККТВ, аппарат в основном будет использоваться для тестирования многодиапазонных и высокоскоростных технологий спутниковой связи. Эта миссия стала 11-м полетом в серии Лонг Марч 5 и первым стартом в текущем году. Данная ракета занимает важное место в космической программе Китая благодаря своей грузоподъемности.

Лонг Марч 5 способна доставить 25 тонн на низкую околоземную орбиту, 14 тонн на геостационарную орбиту и 8,25 тонны для лунных миссий. Это двухступенчатая криогенная ракета, оснащенная четырьмя ускорителями на жидком водороде, жидком кислороде и керосине. Высота ракеты составляет 63,2 метра, а диаметр — 5 метров.

По словам разработчиков, в ходе этой миссии было проведено девять технических усовершенствований для повышения эксплуатационной надежности. Благодаря оптимизации процессов проверки и запуска время нахождения ракеты на стартовой площадке было сокращено с шести до четырех дней. Это повышает устойчивость аппарата к жаркому и влажному климату Хайнаня, а также к рискам экстремальных погодных условий.

КитайКосмосLong March 5СпутникТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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