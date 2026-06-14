Anthropic ограничила доступ к новым моделям AI: Индия обеспокоена технологической зависимостью

·31·Технологии
Anthropic ограничила доступ к новым моделям AI: Индия обеспокоена технологической зависимостью

Решение американского стартапа Anthropic ограничить доступ к своим новейшим моделям искусственного интеллекта по указанию правительства вызвало широкий резонанс на мировом технологическом рынке. Это неожиданное решение вызвало бурные дискуссии, особенно в Индии, одном из крупнейших цифровых рынков мира. Местные эксперты и предприниматели выражают обеспокоенность тем, что чрезмерная зависимость от зарубежных технологий может угрожать национальной безопасности и экономической стабильности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно сообщениям TechCrunch и Те Информатион, компания Anthropic получила указание ограничить использование своих недавно представленных моделей Fable 5 и Мйтос 5. Сообщается, что ограничения касаются не только иностранных пользователей, но и сотрудников компании, имеющих иностранное гражданство. Ситуация осложнилась тем, что это произошло вскоре после того, как Anthropic объявила о партнерстве с индийским гигантом Тата Консултанкй Сервикес (ТКС).

Геополитическое давление и вопросы безопасности

По предварительным данным, о данных угрозах безопасности правительству мог сообщить глава Amazon Энди Джесси. Представители Белого дома подчеркивают уязвимости в моделях Anthropic и высокую вероятность взлома системы (джаилбреак). Несмотря на то, что руководство Anthropic выразило протест против этого решения правительства, ограничения остаются в силе. Это показало, что стратегические сферы, такие как искусственный интеллект, могут стать жертвами геополитических решений.

Индия в настоящее время является вторым по величине рынком для таких компаний, как Anthropic и OpenAI, после США. В последние месяцы эти компании инвестировали значительные средства в открытие офисов в стране, наем местных специалистов и расширение сотрудничества с крупными корпорациями. Однако последние запреты вновь вывели на повестку дня идею создания «суверенного искусственного интеллекта» среди индийских стартапов и разработчиков.

Растет потребность в локальных решениях

По словам Аакрита Вайша, основателя венчурной платформы Активате, это событие должно кардинально изменить стратегию Индии в области искусственного интеллекта. Он считает, что стране теперь следует меньше зависеть от нескольких иностранных провайдеров и больше внимания уделять моделям с открытым исходным кодом (опен-сурке) и собственным национальным разработкам. Это не только обеспечит технологическую независимость, но и защитит от неожиданных политических ограничений.

Глава стартапа Атомикворк Виджай Раяпати также поддержал эти мысли, подчеркнув, что для компаний с глобальными командами это представляет серьезную угрозу. Например, его команда работает как в США, так и в индийском городе Бангалор. Если доступ к самым передовым технологиям ограничивается в зависимости от гражданства или географического положения, это неизбежно негативно скажется на глобальной конкурентоспособности.

В заключение можно сказать, что ситуация вокруг Anthropic должна стать уроком и для других стран, включая развивающиеся рынки, такие как Узбекистан. В то время, когда искусственный интеллект становится не просто удобным инструментом, а стратегическим ресурсом, опора исключительно на зарубежные платформы может привести к неожиданным технологическим блокадам в будущем.

AnthropicИскусственный ИнтеллектИндияСШАТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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