Belkin представила новое зарядное устройство ГаН мощностью 45 Вт со встроенным кабелем

Компания Belkin, один из ведущих брендов на рынке аксессуаров, представила зарядное устройство нового поколения. Созданный на основе технологии нитрида галлия (ГаН), этот гаджет обладает мощностью 45 В и отличается не только компактностью, но и удобным встроенным кабелем. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

В современном мире технологий полупроводники ГаН вытесняют традиционный кремний. Эта технология позволяет значительно уменьшить размеры устройств, одновременно снижая их нагрев. Размеры новой модели от Belkin составляют 52 кс 38 кс 65 мм, а вес — всего 145 граммов.

Технические возможности и дизайн

Устройство выполнено в современном дизайне белого цвета с закругленными краями. Корпус оснащен складными вилками, что создает дополнительное удобство при путешествиях или ношении в сумке. Главная особенность заключается в том, что на передней панели закреплен прочный кабель USB-C длиной 0,8 метра.

По данным иксбт.ком, новое зарядное устройство оснащено не только встроенным кабелем, но и дополнительным портом USB-C. Это позволяет пользователям заряжать два устройства одновременно. Оба выхода поддерживают современные протоколы ПД 3.1 и ППС, что гарантирует безопасную и быструю зарядку смартфонов и планшетов.

Распределение мощности осуществляется следующим образом:

При использовании только одного порта — максимальная мощность 45 В;

При подключении двух устройств — мощность распределяется как 25 В и 20 В;

Полная совместимость с гаджетами Apple, Samsung и других крупных брендов.

В настоящее время новинка оценивается на международном рынке примерно в 30 долларов США (или 199 юаней). Учитывая популярность продукции Belkin, ожидается, что это компактное и универсальное решение вскоре появится и на прилавках местных магазинов.

В заключение стоит отметить, что этот продукт Belkin полностью удовлетворяет потребности современных пользователей. Это, несомненно, один из лучших вариантов для тех, кто не хочет носить с собой отдельный кабель и ценит качественные системы зарядки.