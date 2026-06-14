Внешность первого гонконгского тайконавта в космосе изменилась: Китай показал новые кадры

Новые видеокадры с китайской орбитальной станции "Тиангонг" привлекли внимание мировой общественности. На кадрах видно, что внешность первой женщины-тайконавта в истории Гонконга Лай Ка-ин заметно изменилась, в частности, появились отеки на лице. Это состояние оценивается как естественный процесс, связанный с воздействием микрогравитации в космосе на организм человека. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Специалисты объясняют, что из-за отсутствия земной гравитации в открытом космосе жидкости в теле человека перераспределяются. Если на Земле жидкость стремится вниз, к ногам, то на орбите она поднимается вверх — к голове и лицу. В результате лицо космонавтов временно отекает и приобретает округлую форму. Также можно заметить, что волосы Лай Ка-ин в состоянии невесомости стоят вертикально.

Научная миссия на орбитальной станции

В настоящее время Лай Ка-ин вместе с командиром экипажа Чжу Янчжу и тайконавтом Чжан Чжиюанем выполняет плановые задачи. Экипаж находится на орбите уже три недели. За это короткое время они завершили процессы приема станции и ротации с кораблем "Шенжу-21", а также успешно провели операцию по отстыковке пилотируемого корабля "Шенжу-22".

Одним из важнейших этапов миссии стала установка снаружи станции оборудования, предназначенного для исследований в области радиационной биологии. Это четвертая крупная операция в данном направлении, направленная на изучение влияния космического излучения на живые организмы.

Тайконавты разместили в условиях открытого космоса три важных экспериментальных образца:

Наноферменты;

Актиномицеты (лучистые грибки);

Семена растений.

Эти биологические образцы проведут пять месяцев в экстремальных условиях космоса, включая сильную радиацию и перепады температур. Ученые планируют получить ценные данные о долгосрочном воздействии космической радиации на биологические объекты с помощью этого эксперимента.

Подобные исследования имеют жизненно важное значение для будущих длительных космических полетов человечества, в частности, для миссий по освоению других планет. Ожидается, что эти научные изыскания, проводимые в рамках космической программы Китая, внесут огромный вклад в развитие космической биологии.