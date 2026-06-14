Солнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реакторе

·19·Технологии
Солнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реакторе

Американский стартап Avalanche объявил о преодолении одного из важнейших барьеров на пути к коммерческой термоядерной энергетике. Инженерам компании удалось разогреть плазму в устройстве диаметром всего 13 сантиметров примерно до 11 миллионов градусов Цельсия. Этот показатель практически равен температуре в ядре Солнца и воспринимается экспертами отрасли как главное доказательство того, что технология развивается в правильном направлении. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, в мире термоядерной физики преодоление порога в 10 миллионов градусов считается своеобразным «золотым рубежом». Лишь единицы компаний в мире смогли зафиксировать подобный результат. Уникальность успеха Avalanche заключается в том, что этот результат был достигнут с помощью сверхкомпактного реактора Джйн. Обычно термоядерные проекты ассоциируются с сооружениями, занимающими огромные площади и требующими миллиардных инвестиций.

Компактность и экономическая эффективность

Исследователи измеряют температуру плазмы через энергию частиц. Команда Avalanche заявляет о достижении уровня 1 килоэлектронвольт (кеВ), что соответствует именно 11 миллионам градусов Цельсия. Конечно, высокая температура сама по себе еще не означает готовый источник энергии — для стабильного синтеза плазма должна удерживаться при определенной плотности и в течение определенного времени. Однако без этого этапа невозможно представить будущие эффективные реакторы.

Проект также обладает поразительными экономическими показателями. Стартап потратил менее 50 миллионов долларов инвестиций для достижения этого результата. Для сравнения, другие участники термоядерной гонки тратят сотни миллионов и даже миллиарды долларов, прежде чем достичь подобных показателей. Avalanche делает ставку на то, что будущие энергетические системы будут выглядеть не как гигантские сооружения, а как небольшие и дешевые устройства.

Еще одно важное преимущество малого размера — возможность оперативного совершенствования устройства. По данным компании, с осени прошлого года конструкция реактора Джйн обновлялась 25 раз. В масштабных проектах вносить изменения с такой скоростью практически невозможно. Это позволяет быстро исправлять технологические ошибки и немедленно проверять новые идеи на практике.

Перспективы будущего

В настоящее время ожидается, что полученные результаты будут пересмотрены научным сообществом и официально опубликованы. Тем не менее данные были независимо проверены экспертом из Массачусетского технологического института (МИТ). Если эта концепция оправдает себя в дальнейших испытаниях, в энергетической сфере может произойти настоящая революция.

Для стремительно развивающихся стран такие компактные технологии могут иметь огромное значение в будущем. Появление безопасных и компактных термоядерных реакторов, способных обеспечивать энергией районы или небольшие промышленные зоны вместо гигантских АЭС, несомненно, откроет новую страницу в достижении энергетической независимости.

ТехнологииЭнергетикаСтартапФизикаИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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