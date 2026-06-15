SpaceX ускоряет проект Starship: началась подготовка к миссии Флигхт 13

Компания SpaceX под руководством Илона Маска продолжает совершенствовать свою гигантскую ракетную систему Starship. После успешного завершения испытательного полета Флигхт 12 инженеры сосредоточили внимание на следующей миссии Флигхт 13. Ракета Super Heavy Booster 20 и корабль Шип 40, предназначенные для этого полета, уже прошли важные технические этапы и готовятся к огневым испытаниям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ускоритель Бустер 20 завершил цикл криогенных проверок на испытательном комплексе Массейʼс. Программа состояла из трех этапов: специалисты сначала проверили давление в топливных магистралях и баках с помощью азота и кислорода. Стоит отметить, что именно во время таких испытаний ранее был потерян прототип Бустер 18. На этот раз проверки прошли успешно, подтвердив прочность системы.

На следующем этапе ускоритель был полностью заправлен криогенным топливом: бак с жидким кислородом был заполнен соответствующим веществом, а бак с метаном — жидким азотом. Ракета удерживалась при сверхнизкой температуре в течение нескольких часов, что позволило протестировать работоспособность клапанов и другого оборудования в экстремальных условиях. На заключительном этапе были выполнены операции по частичной заправке и продувке холодным газом.

Технические обновления и инфраструктура

В настоящее время Бустер 20 возвращен в сборочный комплекс Мега Бай 1, где устанавливаются 33 двигателя Raptor. По оценкам экспертов, этот ускоритель не вернется на стартовую площадку раньше середины июля. Однако ожидается, что его огневые испытания будут значительно короче, чем у предыдущей модели Booster 19. SpaceX может ограничиться финальным статическим тестом, запустив все двигатели одновременно.

Корабль Шип 40 значительно продвинулся в плане подготовки. Аппарат, прошедший криогенные испытания еще в мае, в начале июня был оснащен шестью двигателями Raptor. В ближайшие дни планируется вывоз корабля на стартовый комплекс для проведения статических огневых испытаний двигателей. После этого корабль вернется в сборочный цех для установки полезной нагрузки.

Параллельно модернизируется инфраструктура космодрома Starbase. Инженеры заменили направляющие элементы механических манипуляторов «чопстикс», предназначенных для захвата ускорителей Super Heavy в воздухе. Новые конструкции стали значительно легче за счет специальных технологических вырезов. Также пересматриваются подвижные системы башни для снижения воздействия вибраций.

По данным иксбт.ком, с помощью этих миссий SpaceX стремится не только улучшить технику, но и повысить скорость её восстановления и обслуживания. Миссии Флигхт 13 и последующая Флигхт 14 будут иметь решающее значение для вывода системы Starship на полноценный орбитальный уровень.