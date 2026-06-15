Япония запустила крупнейшую в мире АЭС: кризис ядерных отходов обостряется

Япония перезапустила 6-й реактор АЭС Кашивазаки-Карива, считающейся крупнейшей в мире атомной электростанцией, в рамках стратегии по борьбе с глобальным энергетическим кризисом и снижению зависимости от импортируемых ресурсов. Хотя этот шаг важен для экономики страны, отраслевые эксперты выражают серьезную обеспокоенность по поводу хранения ядерных отходов. По данным иксбт.ком, возобновление работы станции вновь вывело на повестку дня самую острую проблему атомной промышленности Японии — утилизацию отработанного топлива. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Оператор станции Кашивазаки-Карива, компания Токё Электрик Повер Компанй Холдингс (ТЭПКО), приостановила работу объекта из-за национального моратория, введенного после аварии на АЭС Фукушима-1 в 2011 году. Теперь на 6-м реакторе установлены системы фильтрации и дополнительные меры безопасности для защиты от водородного взрыва. Тем не менее, генеральный менеджер станции Такеюки Инагаки предупредил, что без устойчивого плана обращения с топливом производство электроэнергии рано или поздно все равно остановится.

Переполнение хранилищ отходов

По данным Японской федерации энергетических компаний, бассейны для хранения топлива как минимум на трех атомных станциях страны будут полностью заполнены в течение ближайших пяти лет. На самой станции Кашивазаки-Карива уровень заполнения бассейна 6-го реактора уже достиг 88 процентов. Это свидетельствует о том, что места для размещения новых топливных элементов почти не осталось.

Правительство Японии в настоящее время рассматривает два пути решения этой проблемы: переработку отработанного топлива для извлечения плутония и урана или их захоронение в качестве прямых отходов. Официальный Токио делает упор на переработку из-за ограниченности ресурсов, однако эта технология еще не отлажена в полной мере. В результате в стране накопились огромные запасы плутония, достаточные для создания тысяч ядерных боеголовок.

Вариант с отдаленным островом в Тихом океане

Для выхода из ситуации правительство Японии изучает возможность создания постоянного хранилища отходов на необитаемом острове Минамиторишима, расположенном примерно в 2000 километрах к югу от Токио. Однако эта инициатива подвергается резкой критике со стороны экспертов и местных органов власти. По их мнению, выбор столь отдаленного и труднодоступного региона является скорее политическим, чем техническим решением.

Цифры, представленные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, наглядно показывают масштаб кризиса в отрасли:

По состоянию на декабрь 2025 года на 17 атомных станциях накоплено более 17 тысяч тонн отработанного топлива;

Общая емкость существующих хранилищ заполнена более чем на 80 процентов;

Из 54 реакторов в стране на данный момент возобновили работу только 15.

Для стран, планирующих развивать атомную энергетику, таких как Узбекистан, этот опыт Японии и связанные с отходами проблемы могут стать важным уроком. Тот факт, что даже одно из самых технологически развитых государств до сих пор не имеет окончательного и эффективного решения по долгосрочному безопасному хранению ядерных отходов, показывает, насколько сложна эта отрасль.