На борту самолета загорелся внешний аккумулятор: Авиакомпания предупредила пассажиров

·34·Технологии
На борту самолета загорелся внешний аккумулятор: Авиакомпания предупредила пассажиров

На борту самолета китайской авиакомпании Тианджин Аирлинес произошел очередной инцидент. Во время полета принадлежащий одному из пассажиров Повер Банк (внешний аккумулятор) внезапно задымился, создав опасную ситуацию на борту. Это событие вновь подняло вопрос о влиянии современных гаджетов на авиационную безопасность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел на рейсе ГС7829, следовавшем из Тяньцзиня в Чжэцзян. Заметив дым, исходящий от устройства, члены экипажа действовали строго по инструкции. Благодаря профессиональным действиям возгорание было предотвращено, и самолет благополучно приземлился в пункте назначения. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Требования безопасности и запреты

После этого случая руководство Тианджин Аирлинес напомнило пассажирам правила перевозки литий-ионных аккумуляторов. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что рекомендуется использовать только сертифицированные устройства, соответствующие стандартам 3К и другим международным нормам безопасности. Некачественные или кустарно изготовленные зарядные устройства могут представлять серьезную угрозу во время полета.

Согласно требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), все аккумуляторы, проносимые на борт самолета, должны пройти испытания УН38.3, а на их корпусе должна быть четко указана информация о емкости. Категорически запрещается проносить на борт следующие типы устройств:

  • Устройства без какой-либо маркировки или с нечитаемыми данными;
  • Аккумуляторы без информации о бренде и производителе;
  • Подозрительные изделия с наклеенной поверх маркировкой;
  • Батареи с повреждениями корпуса, вздутиями или деформациями.
На авиационном рынке Узбекистана эти правила также строго контролируются. Узбекистан Аирвайс и другие местные авиаперевозчики требуют от пассажиров перевозить Повер Банк только в ручной клади. Основная причина заключается в том, что если аккумулятор загорится в багажном отделении, потушить его будет невозможно, тогда как в салоне экипаж может быстро взять ситуацию под контроль.

Специалисты советуют пассажирам проверять состояние своих гаджетов перед полетом и отказываться от дешевых, некачественных копий. По данным иксбт.ком, литий-ионные батареи склонны к перегреву при изменении давления и в замкнутом пространстве, что является одной из главных угроз для авиационной безопасности.

ТехнологииСамолетАккумуляторБезопасностьАвиация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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