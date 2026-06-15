В России через «Госуслуги» заблокировано около 2 миллионов СИМ-карт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) объявило о первых результатах работы новой системы по отключению незаконных или неиспользуемых абонентских номеров. Сообщается, что с помощью специального сервиса, запущенного 1 апреля текущего года, на данный момент заблокировано около 2 миллионов СИМ-карт. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная услуга реализована через портал «Госуслуги». Пользователи получили возможность видеть все оформленные на их имя мобильные номера в одном месте и контролировать их. По данным иксбт.ком, с момента запуска системы пользователи обратились к сервису более 200 миллионов раз для проверки своих данных.

Кибербезопасность и борьба с мошенничеством

Основная цель нового инструмента — защита граждан от мобильного мошенничества. Часто фиксируются случаи, когда третьи лица тайно оформляют СИМ-карты, используя чужие персональные данные. Теперь, если пользователи обнаруживают в личном кабинете незнакомые номера, они могут немедленно приостановить их работу или полностью расторгнуть договор.

В пресс-службе Минцифры отметили, что информация обо всех договорах с мобильными операторами собрана в одной точке. Это позволяет гражданам оперативно отслеживать все активные линии связи, оформленные на их имя. В результате количество «лишних» номеров, которые могли использоваться в незаконных целях, резко сокращается.

Региональное значение и цифровой контроль

Вопрос регистрации СИМ-карт и их привязки к личности остается актуальным в последние годы и в Узбекистане, и в других странах СНГ. Опыт России показывает, что система централизованного контроля через портал госуслуг работает эффективнее, чем ожидалось. Подобные меры не только снижают уровень мошенничества, но и пресекают беспорядок на рынке телекоммуникаций.

Большинство из почти 2 миллионов заблокированных на данный момент номеров были признаны пользователями «незнакомыми» или «ненужными». По мнению экспертов, такие цифровые инструменты являются важным шагом в обеспечении неприкосновенности частной жизни. В будущем планируется дальнейшее совершенствование системы и увеличение скорости обмена данными с операторами.

Напомним, что эта услуга доступна всем российским абонентам, и через нее можно проверять не только физические, но и корпоративные номера. Это служит основным инструментом обеспечения прозрачности и борьбы с незаконной продажей СИМ-карт.