В России через «Госуслуги» заблокировано около 2 миллионов СИМ-карт

·23·Технологии
В России через «Госуслуги» заблокировано около 2 миллионов СИМ-карт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) объявило о первых результатах работы новой системы по отключению незаконных или неиспользуемых абонентских номеров. Сообщается, что с помощью специального сервиса, запущенного 1 апреля текущего года, на данный момент заблокировано около 2 миллионов СИМ-карт. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная услуга реализована через портал «Госуслуги». Пользователи получили возможность видеть все оформленные на их имя мобильные номера в одном месте и контролировать их. По данным иксбт.ком, с момента запуска системы пользователи обратились к сервису более 200 миллионов раз для проверки своих данных.

Кибербезопасность и борьба с мошенничеством

Основная цель нового инструмента — защита граждан от мобильного мошенничества. Часто фиксируются случаи, когда третьи лица тайно оформляют СИМ-карты, используя чужие персональные данные. Теперь, если пользователи обнаруживают в личном кабинете незнакомые номера, они могут немедленно приостановить их работу или полностью расторгнуть договор.

В пресс-службе Минцифры отметили, что информация обо всех договорах с мобильными операторами собрана в одной точке. Это позволяет гражданам оперативно отслеживать все активные линии связи, оформленные на их имя. В результате количество «лишних» номеров, которые могли использоваться в незаконных целях, резко сокращается.

Региональное значение и цифровой контроль

Вопрос регистрации СИМ-карт и их привязки к личности остается актуальным в последние годы и в Узбекистане, и в других странах СНГ. Опыт России показывает, что система централизованного контроля через портал госуслуг работает эффективнее, чем ожидалось. Подобные меры не только снижают уровень мошенничества, но и пресекают беспорядок на рынке телекоммуникаций.

Большинство из почти 2 миллионов заблокированных на данный момент номеров были признаны пользователями «незнакомыми» или «ненужными». По мнению экспертов, такие цифровые инструменты являются важным шагом в обеспечении неприкосновенности частной жизни. В будущем планируется дальнейшее совершенствование системы и увеличение скорости обмена данными с операторами.

Напомним, что эта услуга доступна всем российским абонентам, и через нее можно проверять не только физические, но и корпоративные номера. Это служит основным инструментом обеспечения прозрачности и борьбы с незаконной продажей СИМ-карт.

ТехнологииSIM-картаРоссияБезопасностьГосуслуги
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Galaxy S27 может получить китайские дисплеи: Samsung и БОЭ близки к сделкеGalaxy S27 может получить китайские дисплеи: Samsung и БОЭ близки к сделкеСегодня, 12:27Starlink обеспечил высокоскоростной интернет на «Коровьем острове» в Карибском мореStarlink обеспечил высокоскоростной интернет на «Коровьем острове» в Карибском мореСегодня, 12:26Революция в космосе: спутник впервые научился самостоятельно искать объектыРеволюция в космосе: спутник впервые научился самостоятельно искать объектыСегодня, 12:24Китайская ракета Кинетика-1 вывела на орбиту еще восемь спутниковКитайская ракета Кинетика-1 вывела на орбиту еще восемь спутниковСегодня, 11:57Для пользователей Google Эарт запущен бесплатный режим авиасимулятораДля пользователей Google Эарт запущен бесплатный режим авиасимулятораСегодня, 11:55Казахстан построит крупнейший в Центральной Азии кластер искусственного интеллекта на базе чипов NVIDIAКазахстан построит крупнейший в Центральной Азии кластер искусственного интеллекта на базе чипов NVIDIAСегодня, 11:27
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус