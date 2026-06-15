На Байконуре успешно прошла проверка герметичности корабля «Союз МС-29»

На космодроме Байконур завершился важный этап испытаний в вакуумной камере пилотируемого транспортного космического корабля «Союз МС-29». По данным госкорпорации «Роскосмос», герметичность всех отсеков и бортовых систем корабля прошла автоматизированный контроль, в ходе которого не было выявлено никаких недостатков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данные пневмовакуумные испытания начались 9 июня текущего года. Этот процесс крайне важен для подтверждения способности космического корабля сохранять целостность и внутреннее давление в экстремальных условиях открытого космоса, то есть в безвоздушной среде. Специалисты отметили, что каждая часть корабля полностью соответствует требованиям безопасности.

Следующие этапы подготовки

После успешных испытаний корабль «Союз МС-29» был перевезен на специальную рабочую площадку для продолжения предполетной подготовки. Теперь инженеры приступят к проверке систем автоматики двигательной установки и органов спускаемого аппарата. Эти системы отвечают за маневрирование корабля на орбите и процесс возвращения на Землю.

Также в ближайшее время в систему обеспечения теплового режима корабля будет залит специальный теплоноситель. Это необходимо для поддержания температуры внутри корабля в норме и предотвращения перегрева оборудования. Процесс подготовки включает в себя не только технику, но и комфорт членов экипажа.

В частности, специалисты проведут настройку кресел «Казбек-УМ», предназначенных для космонавтов, и подготовят личные вещи экипажа. Эти кресла служат для смягчения сильных перегрузок во время полета и посадки.

Сроки полета и цель миссии

По сообщению Иксбт.ком, совместный полет ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» запланирован на 14 июля 2026 года. Данная миссия призвана доставить на Международную космическую станцию (МКС) членов очередной 75-й основной экспедиции.

Этот проект, интересный и для узбекистанских любителей космоса, является очередным важным шагом, предпринимаемым с крупнейшего космодрома нашего региона. Каждый корабль, запускаемый с Байконура, служит дальнейшему обогащению опыта человечества в исследовании космоса.