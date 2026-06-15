Москва полностью обновляет трамвайный парк: автономное движение и беспилотные технологии

·25·Технологии
Москва полностью обновляет трамвайный парк: автономное движение и беспилотные технологии

В столице России, городе Москве, завершилась многолетняя программа модернизации трамвайного парка. По словам мэра города Сергея Собянина, теперь по городским улицам курсируют только самые современные низкопольные и высокотехнологичные транспортные средства. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В рамках данного проекта, реализуемого с 2017 года, на линии столицы было выведено более 600 вагонов нового поколения. Среди них 464 трехсекционных модели «Витяз-Москва» и 140 односекционных «Лвёнок-Москва». Важно, что эти транспортные средства были произведены в самой России по заказу городской администрации.

Удобства для пассажиров и цифровые решения

Основной особенностью новых трамваев является их полностью низкий пол, что создает значительное удобство для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Внутри вагонов установлены просторные площадки, система климат-контроля, УСБ-порты для зарядки гаджетов, а также медиаэкраны, демонстрирующие городские новости.

Что касается вместимости, модель «Витяз-Москва» может одновременно перевозить до 170 человек, а более компактный «Лвёнок-Москва» — до 110 пассажиров. Это позволяет существенно снизить транспортную нагрузку на загруженных маршрутах города.

Автономное движение и планы на будущее

Одним из наиболее важных технологических новшеств является способность 120 вагонов передвигаться в автономном режиме. Эти трамваи могут преодолевать расстояние до 4 км даже на участках без контактной сети (электропроводов). Это гарантирует, что движение транспорта не остановится в чрезвычайных ситуациях или при проведении ремонтных работ.

Процесс модернизации не ограничивается обновлением парка. В настоящее время на улицах Москвы проходят испытания четыре беспилотных трамвая. Согласно плану, к 2030 году ожидается, что почти две трети трамвайного парка города будут полностью автоматизированы, то есть переведены на беспилотную систему управления.

Данный проект является одной из крупнейших реформ общественного транспорта на пространстве СНГ, демонстрируя, насколько быстро меняется городская инфраструктура. Современные трамваи положительно влияют на городскую среду не только своей экологической чистотой, но и бесшумным движением.

МоскваТрамвайТехнологииОбщественный ТранспортИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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