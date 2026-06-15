Salesforce заключила крупную сделку на рынке ИИ: Fin куплена за 3,6 млрд долларов

·4·Технологии
Salesforce заключила крупную сделку на рынке ИИ: Fin куплена за 3,6 млрд долларов

Salesforce, одна из ведущих мировых компаний в области облачных технологий и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), совершила очередную крупную покупку с целью укрепления своих позиций в сфере искусственного интеллекта. Компания официально объявила о приобретении платформы Fin, специализирующейся на обслуживании клиентов, за 3,6 млрд долларов. Ожидается, что эта сделка откроет новый этап в гонке по созданию ИИ-агентов для корпоративного сектора. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщает.

Платформа Fin, ранее известная под названием Intercom, предлагает многоканальных ИИ-агентов. Эта технология способна автоматически решать запросы клиентов через различные каналы связи, такие как живые чаты, WhatsApp, SMS, телефонные звонки и Slack. Руководство Salesforce планирует интегрировать команду Fin и их разработки в свою существующую платформу Agentforce.

Новые возможности платформы Agentforce

По словам генерального директора Salesforce Марка Бениоффа, технологии Fin сделают более эффективными автоматизированные системы, создаваемые для корпоративных клиентов компании. С помощью Agentforce предприятия смогут формировать специализированных ИИ-агентов, которые без участия человека выполняют сложные задачи, исходя из их потребностей. Это послужит ускорению бизнес-процессов и снижению затрат.

Один из основателей и генеральный директор Fin Эоган Маккейб отметил, что эта сделка открывает перед компанией новые горизонты. По его словам, ресурсы Salesforce ускорят совершенствование внутренних агентов, таких как модель Apex и Operator, разработанных Fin. Стоит отметить, что состав руководства компании не изменится, и Маккейб продолжит исполнять обязанности генерального директора.

Ожидается, что данная сделка будет завершена в четвертом квартале 2027 финансового года Salesforce (в первые месяцы 2027 года по календарю). Этот временной интервал связан с особенностями системы финансовой отчетности компании. По мнению экспертов, эта инвестиция в размере 3,6 млрд долларов является частью стратегии Salesforce по достижению преимущества в конкуренции с такими технологическими гигантами, как Microsoft и Google.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к корпоративным системам управления и ИИ, подобные шаги таких гигантов, как Salesforce, имеют важное значение и для местного IT-сектора. Возможности многоязычной поддержки платформы Fin в будущем могут быть использованы для повышения качества обслуживания клиентов на узбекском языке.

В целом, рынок клиентского сервиса на базе ИИ стремительно развивается. Сотрудничество Salesforce и Fin оценивается не просто как технологическая интеграция, а как стратегический союз, который может полностью изменить культуру взаимодействия бизнеса с клиентами.

SalesforceFinИскусственный ИнтеллектIT-РынокТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактораНа пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактораСегодня, 15:26Москва полностью обновляет трамвайный парк: автономное движение и беспилотные технологииМосква полностью обновляет трамвайный парк: автономное движение и беспилотные технологииСегодня, 14:55SpaceX привлекла 85,7 млрд долларов через историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионеромSpaceX привлекла 85,7 млрд долларов через историческое IPO: Илон Маск стал первым триллионеромСегодня, 14:55На Байконуре успешно прошла проверка герметичности корабля «Союз МС-29»На Байконуре успешно прошла проверка герметичности корабля «Союз МС-29»Сегодня, 14:51Великобритания запрещает социальные сети для детей до 16 летВеликобритания запрещает социальные сети для детей до 16 летСегодня, 14:50В мобильном приложении Т-Банк запущен специальный сервис по продаже новостроекВ мобильном приложении Т-Банк запущен специальный сервис по продаже новостроекСегодня, 14:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус