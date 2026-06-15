Salesforce заключила крупную сделку на рынке ИИ: Fin куплена за 3,6 млрд долларов

Salesforce, одна из ведущих мировых компаний в области облачных технологий и систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), совершила очередную крупную покупку с целью укрепления своих позиций в сфере искусственного интеллекта. Компания официально объявила о приобретении платформы Fin, специализирующейся на обслуживании клиентов, за 3,6 млрд долларов. Ожидается, что эта сделка откроет новый этап в гонке по созданию ИИ-агентов для корпоративного сектора. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщает.

Платформа Fin, ранее известная под названием Intercom, предлагает многоканальных ИИ-агентов. Эта технология способна автоматически решать запросы клиентов через различные каналы связи, такие как живые чаты, WhatsApp, SMS, телефонные звонки и Slack. Руководство Salesforce планирует интегрировать команду Fin и их разработки в свою существующую платформу Agentforce.

Новые возможности платформы Agentforce

По словам генерального директора Salesforce Марка Бениоффа, технологии Fin сделают более эффективными автоматизированные системы, создаваемые для корпоративных клиентов компании. С помощью Agentforce предприятия смогут формировать специализированных ИИ-агентов, которые без участия человека выполняют сложные задачи, исходя из их потребностей. Это послужит ускорению бизнес-процессов и снижению затрат.

Один из основателей и генеральный директор Fin Эоган Маккейб отметил, что эта сделка открывает перед компанией новые горизонты. По его словам, ресурсы Salesforce ускорят совершенствование внутренних агентов, таких как модель Apex и Operator, разработанных Fin. Стоит отметить, что состав руководства компании не изменится, и Маккейб продолжит исполнять обязанности генерального директора.

Ожидается, что данная сделка будет завершена в четвертом квартале 2027 финансового года Salesforce (в первые месяцы 2027 года по календарю). Этот временной интервал связан с особенностями системы финансовой отчетности компании. По мнению экспертов, эта инвестиция в размере 3,6 млрд долларов является частью стратегии Salesforce по достижению преимущества в конкуренции с такими технологическими гигантами, как Microsoft и Google.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к корпоративным системам управления и ИИ, подобные шаги таких гигантов, как Salesforce, имеют важное значение и для местного IT-сектора. Возможности многоязычной поддержки платформы Fin в будущем могут быть использованы для повышения качества обслуживания клиентов на узбекском языке.

В целом, рынок клиентского сервиса на базе ИИ стремительно развивается. Сотрудничество Salesforce и Fin оценивается не просто как технологическая интеграция, а как стратегический союз, который может полностью изменить культуру взаимодействия бизнеса с клиентами.