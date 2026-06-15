Ростех внедряет технологии искусственного интеллекта в антидроновые системы
В условиях резкого роста роли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в современных военных конфликтах, государственная корпорация Ростех приступила к коренной модернизации систем борьбы с дронами. Теперь эти комплексы будут управляться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (AI), что, как ожидается, выведет эффективность систем обороны на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
По словам эксперта холдинга «Росэл» Натальи Котляр, основным трендом в отрасли сегодня является переход от простых средств радиоэлектронного подавления (глушилок) к единым централизованным системам обороны под управлением AI. Это изменение связано с ограниченностью человеческого фактора при атаках дронов.
Быстрая реакция и многоуровневая защитаПо мнению специалистов, особенно при атаках роем дронов (сварм), оператор-человек не успевает одинаково оперативно реагировать на все угрозы. AI же способен за доли секунды обнаружить цель, классифицировать её тип и выбрать оптимальный способ уничтожения. Скорость реакции в этом процессе является критическим фактором.
Новые разработки направлены на создание многоуровневой системы защиты, которая включает следующие элементы:
- Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- Кинетический перехват (прямое физическое уничтожение);
- Физические барьеры и элементы пассивной защиты.
Интегрированный оборонный щитВ рамках проекта предприятие «Росэл» разрабатывает средства обнаружения целей и инструменты интеллектуальной интеграции. В то же время другие структуры Ростеха поставляют непосредственно ударные комплексы. К ним относятся известные зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», радиолокационные станции СКВП, а также артиллерийские системы, такие как «Цитадель» и «Зубр».
Синергия этих технологий позволяет создать высокоэффективный «умный щит» против дронов. По данным Иксбт.ком, такие системы смогут надежно защищать не только военные объекты, но и важные объекты гражданской инфраструктуры от различных воздушных атак.
С точки зрения Узбекистана и региональной безопасности, развитие технологий борьбы с дронами имеет стратегическое значение. В условиях глобальной технологической гонки интеграция AI в системы обороны, несомненно, станет неотъемлемой частью военной промышленности в ближайшем будущем.
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