Ученые смогли «увидеть» мощнейшую солнечную вспышку до ее начала

·31·Технологии
Ученые смогли «увидеть» мощнейшую солнечную вспышку до ее начала

Исследователи из Технологического института Нью-Джерси сообщили о крупном достижении в области прогнозирования солнечной активности. Ученым впервые в истории удалось обнаружить первые признаки сверхмощной вспышки за несколько часов до ее возникновения. Это открытие может открыть новую эру в прогнозировании космической погоды и защите технологической инфраструктуры на Земле. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В качестве объекта исследования была выбрана вспышка класса Кс9, произошедшая 3 октября 2024 года. Для справки: события класса Кс считаются самыми мощными взрывами на Солнце, которые опасны тем, что могут вызвать сбои в радиосвязи, негативно повлиять на работу спутников и спровоцировать сильные геомагнитные бури на Земле.

Решающую роль в этом научном успехе сыграл космический аппарат ИРИС агентства NASA. В момент подготовки к вспышке устройство внимательно наблюдало за активной областью на поверхности Солнца. В результате ученые получили данные непрерывного наблюдения продолжительностью почти пять часов до начала события. По сообщению иксбт.ком, анализ показал, что значительные изменения в активной области начались за три часа до вспышки.

Загадочные сигналы перед вспышкой

Ученые зафиксировали увеличение яркости излучения, ускорение движения плазмы и усиление турбулентности. Самое интересное, что исследователи обнаружили необычные периодические колебания. Некоторые сигналы повторялись каждые 7–10 минут, другие — каждые 18–21 минуту. Все эти сигналы наблюдались в точке столкновения противоположно направленных магнитных полей — там, где накапливалась энергия будущей вспышки.

По словам руководителя исследования Луиса Сейфритса, самым неожиданным результатом стало то, насколько рано появились эти признаки и как долго они длились. Ранее подобные процессы можно было наблюдать только фрагментарно. В частности, за 15–20 минут до взрыва резко возросла турбулентность плазмы и активизировался выброс вещества. Предполагается, что именно в этот момент запускается процесс высвобождения огромной магнитной энергии.

Важный шаг для безопасности в будущем

Пока эти выводы основаны на анализе только одного события. Ученым необходимо изучить данные о других крупных солнечных вспышках, чтобы подтвердить гипотезу. Если эта закономерность подтвердится, в будущем появится возможность создать системы раннего предупреждения о солнечных бурях.

Более точное прогнозирование космической погоды имеет жизненно важное значение в следующих направлениях:

  • Защита орбитальных спутников и систем связи;
  • Предотвращение неожиданных скачков напряжения в энергетической инфраструктуре;
  • Обеспечение безопасности авиационных и навигационных служб;
  • Планирование деятельности космонавтов в открытом космосе.
Подобные исследования важны и для условий Узбекистана, так как сильные геомагнитные бури могут повлиять не только на технические устройства, но и на общее здоровье населения. В эпоху современных технологий знание о солнечной активности за несколько часов позволяет предотвратить возможный экономический ущерб.

СолнцеNASAIRISКосмосИсследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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