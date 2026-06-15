AMD представила неожиданные новинки: в линейках Ryzen 3000 и 4000 появились новые модели

·3·Технологии
AMD представила неожиданные новинки: в линейках Ryzen 3000 и 4000 появились новые модели

Компания AMD наряду со своими современными процессорами серий Ryzen 7000 и 5000 неожиданно выпустила на рынок новые модели, основанные на старых архитектурах. Этот шаг в основном ориентирован на бюджетные ноутбуки и ОЭМ-сегмент, чтобы предложить пользователям доступные решения. Среди новых моделей — процессоры Ryzen 3 3100У, Ryzen 5 3510У и Ryzen 7 4700ЛЭ. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Наибольшее внимание привлек мобильный процессор Ryzen 3 3100У. По данным иксбт.ком, этот чип имеет всего два ядра и даже не поддерживает технологию СМТ (многопоточность). То есть он работает только в два потока. Хотя этот показатель кажется низким по современным стандартам, ожидается, что основными преимуществами устройства станут энергоэффективность и графические возможности.

Технические характеристики и возможности

Процессор Ryzen 3 3100У работает на частоте от 1,9 до 3,2 GHz. Интересно, что он оснащен встроенным графическим процессором (иГПУ) Вега 8, который значительно мощнее других чипов в своем классе. Показатель ТДП может варьироваться от 12 до 35 Вт. Стоит отметить, что, хотя эта модель относится к серии Ryzen 3000, она произведена на базе более старой архитектуры Zen+ и 12-нанометрового техпроцесса.

Наряду с этой моделью был представлен и Ryzen 5 3510У. Этот чип также опирается на архитектуру Zen+, но он значительно мощнее: четыре ядра и восемь потоков благодаря технологии СМТ. Его максимальная частота составляет 3,7 GHz, а графическая часть, как и в младшей модели, оснащена Вега 8. Это рассматривается как дешевое и надежное решение для ноутбуков.

Специальное решение для настольных ПК

Помимо мобильных чипов, AMD анонсировала модель Ryzen 7 4700ЛЭ для настольных компьютеров. Это восьмиядерный процессор, основанный на 7-нанометровом техпроцессе и архитектуре Zen 2. Его максимальная рабочая частота достигает 4,2 GHz. Важным моментом является то, что в этом процессоре отсутствует встроенное графическое ядро, и он предназначен для сокета АМ4.

Модель Ryzen 7 4700ЛЭ выпущена в основном для ОЭМ-сегмента, то есть для компаний-сборщиков готовых ПК. На рынке Узбекистана такие процессоры часто могут встречаться в составе готовых брендовых системных блоков. Выпуск таких «старо-новых» чипов говорит о желании AMD охватить все слои рынка, особенно экономных пользователей.

Подводя итог, компания AMD реанимирует свои успешные архитектуры прошлого. Это поможет снизить стоимость ноутбуков и создать стабильные платформы для корпоративных клиентов. Хотя они не могут конкурировать с высокоуровневыми видеокартами вроде NVIDIA RTX, они могут стать отличным выбором для повседневных офисных задач и учебы.

AMDRyzenПроцессорТехнологииIT-новости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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