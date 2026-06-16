Компания Басеус представила новую док-станцию Спакемате РД1 Pro мощностью 160 Вт
Компания Басеус, занимающая прочные позиции на рынке аксессуаров для электроники, продемонстрировала одно из своих самых мощных и многофункциональных устройств — док-станцию Спакемате РД1 Pro. Эта новинка является усовершенствованной версией модели РД1, выпущенной два года назад, и предлагает расширенные возможности для современных пользователей ноутбуков и компьютеров. Устройство выделяется не только количеством портов, но и эффективностью передачи энергии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.
Модель Спакемате РД1 Pro построена на базе технологии GaN (нитрид галлия), что обеспечивает высокую мощность при сохранении компактных размеров. Общая мощность док-станции составляет 160 Вт, что позволяет одновременно быстро заряжать несколько гаджетов, включая мощные ноутбуки. Это помогает решить проблему лишних проводов и адаптеров на рабочем столе.
Технические характеристики и интерфейсыНовое устройство предлагает в общей сложности 15 различных интерфейсов подключения, что делает его одной из самых универсальных док-станций на рынке. В корпус встроен специальный дисплей, на котором в режиме реального времени отображается энергопотребление подключенных устройств. Эта функция позволяет пользователям контролировать распределение питания.
- Возможность подключения нескольких внешних мониторов одновременно;
- Высокоскоростные порты передачи данных;
- Система защиты от перегрева благодаря технологии GaN;
- Полная совместимость с операционными системами Windows и macOS.
Цена и удобство использованияБасеус Спакемате РД1 Pro предназначена для профессиональных дизайнеров, программистов и офисных сотрудников, работающих в многомониторных системах. Универсальный дизайн устройства впишется в любой современный интерьер и поможет поддерживать порядок на столе. На мировом рынке док-станция оценивается примерно в 300 долларов.
Учитывая высокий спрос на продукцию Басеус и на рынке Узбекистана, ожидается, что эта модель скоро появится на полках местных ритейлеров. Это, несомненно, станет одним из оптимальных решений, особенно для владельцев MacBook и современных ноутбуков на Windows с портом Тйпе-К.
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