Сотрудничество Intel и NVIDIA: революционные процессоры с графикой выйдут в 2028 году

·36·Технологии
Сотрудничество Intel и NVIDIA: революционные процессоры с графикой выйдут в 2028 году

Неожиданный союз двух гигантов рынка полупроводников — Intel и NVIDIA — выходит на новый уровень. Согласно последним данным, процессоры Intel, оснащенные графическими ядрами NVIDIA, могут появиться на рынке раньше, чем ожидалось, — уже в начале 2028 года. Это вызывает большой интерес в мире технологий, так как объединение двух конкурентов на одной платформе может коренным образом изменить производительность ноутбуков и компактных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первоначально ходили слухи, что эти продукты выйдут не раньше 2029 года. Однако, по информации известного технологического инсайдера и бывшего редактора издания ДонанимХабер Эрдю Озюага, проект был ускорен. С большой вероятностью официальная презентация новых чипов состоится на престижной выставке КЭС в январе 2028 года. Сайт Иксбт.ком также подтверждает реалистичность этих сроков.

Семейство Серпент Лаке и новые возможности

Ожидается, что данные процессоры будут разработаны в рамках линейки Серпент Лаке. Хотя технические детали проекта пока держатся в секрете, эксперты анализируют, почему Intel пошла на этот шаг. Дело в том, что у Intel есть собственные достаточно мощные встроенные графические решения (иГПУ). Однако лидерство NVIDIA в области графических технологий, особенно в сфере AI и трассировки лучей (Ray Tracing), поможет Intel повысить привлекательность своих продуктов.

Процессоры, которые появятся в результате этого сотрудничества, могут произвести революцию, особенно в сегменте ноутбуков для геймеров и профессиональных создателей визуального контента. Пользователи получат возможность запускать тяжелые игры в высоком качестве или выполнять сложные графические задачи даже без дискретной видеокарты. Это позволит устройствам стать более компактными, энергоэффективными и доступными.

Конкуренция на рынке и стратегические цели

Учитывая высокую популярность ноутбуков на базе процессоров Intel и на рынке Узбекистана, в 2028 году в местных магазинах мы также сможем увидеть универсальные чипы с графикой NVIDIA. Ожидается, что это станет достойным ответом на достижения Apple с их чипами М-серии. Сотрудничество Intel и NVIDIA выведет графическую мощность устройств в экосистеме Windows на новый уровень.

На данный момент точные характеристики процессоров находятся в процессе формирования, так как до 2028 года технологии успеют обновиться еще несколько раз. Но одно ясно: Intel стремится укрепить свое лидерство на рынке, объединив архитектуру своих процессоров с графической мощью NVIDIA. Подобные партнерства обычно задают новые стандарты в отрасли и вынуждают конкурентов, включая AMD, принимать новые меры.

IntelNVIDIAПроцессорТехнологииSerpent Lake
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSHuawei готовит первый настольный компьютер на базе операционной системы HarmonyOSСегодня, 06:54Малайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийМалайзийский стартап Респонд.ио привлек 62,5 миллиона долларов инвестицийСегодня, 06:52Компания Шарп представила свои первые смарт-часы и умное кольцоКомпания Шарп представила свои первые смарт-часы и умное кольцоСегодня, 06:27Касио АК230А-7ДМКЙ: сочетание классического стиля и современного функционалаКасио АК230А-7ДМКЙ: сочетание классического стиля и современного функционалаСегодня, 06:26Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17Стали известны актуальные цены на смартфоны iPhone 17Сегодня, 06:24Компания Аянео анонсировала новую портативную игровую консоль Покет Микро 2Компания Аянео анонсировала новую портативную игровую консоль Покет Микро 2Сегодня, 06:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу