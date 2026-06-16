Сотрудничество Intel и NVIDIA: революционные процессоры с графикой выйдут в 2028 году

Неожиданный союз двух гигантов рынка полупроводников — Intel и NVIDIA — выходит на новый уровень. Согласно последним данным, процессоры Intel, оснащенные графическими ядрами NVIDIA, могут появиться на рынке раньше, чем ожидалось, — уже в начале 2028 года. Это вызывает большой интерес в мире технологий, так как объединение двух конкурентов на одной платформе может коренным образом изменить производительность ноутбуков и компактных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первоначально ходили слухи, что эти продукты выйдут не раньше 2029 года. Однако, по информации известного технологического инсайдера и бывшего редактора издания ДонанимХабер Эрдю Озюага, проект был ускорен. С большой вероятностью официальная презентация новых чипов состоится на престижной выставке КЭС в январе 2028 года. Сайт Иксбт.ком также подтверждает реалистичность этих сроков.

Семейство Серпент Лаке и новые возможности

Ожидается, что данные процессоры будут разработаны в рамках линейки Серпент Лаке. Хотя технические детали проекта пока держатся в секрете, эксперты анализируют, почему Intel пошла на этот шаг. Дело в том, что у Intel есть собственные достаточно мощные встроенные графические решения (иГПУ). Однако лидерство NVIDIA в области графических технологий, особенно в сфере AI и трассировки лучей (Ray Tracing), поможет Intel повысить привлекательность своих продуктов.

Процессоры, которые появятся в результате этого сотрудничества, могут произвести революцию, особенно в сегменте ноутбуков для геймеров и профессиональных создателей визуального контента. Пользователи получат возможность запускать тяжелые игры в высоком качестве или выполнять сложные графические задачи даже без дискретной видеокарты. Это позволит устройствам стать более компактными, энергоэффективными и доступными.

Конкуренция на рынке и стратегические цели

Учитывая высокую популярность ноутбуков на базе процессоров Intel и на рынке Узбекистана, в 2028 году в местных магазинах мы также сможем увидеть универсальные чипы с графикой NVIDIA. Ожидается, что это станет достойным ответом на достижения Apple с их чипами М-серии. Сотрудничество Intel и NVIDIA выведет графическую мощность устройств в экосистеме Windows на новый уровень.

На данный момент точные характеристики процессоров находятся в процессе формирования, так как до 2028 года технологии успеют обновиться еще несколько раз. Но одно ясно: Intel стремится укрепить свое лидерство на рынке, объединив архитектуру своих процессоров с графической мощью NVIDIA. Подобные партнерства обычно задают новые стандарты в отрасли и вынуждают конкурентов, включая AMD, принимать новые меры.