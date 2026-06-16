Компания Аянео анонсировала новую портативную игровую консоль Покет Микро 2

·34·Технологии
Компания Аянео анонсировала новую портативную игровую консоль Покет Микро 2

Компания Аянео, занявшая свою нишу на рынке портативных игровых устройств, официально подтвердила работу над преемником своей популярной консоли Покет Микро. Обновление, которого ждали более двух лет, получило название Покет Микро 2 и ориентировано на ретро-геймеров и любителей компактных гаджетов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Оригинальная модель в свое время привлекла внимание многих своим дизайном, напоминающим легендарный Гаме Бой Микро, и работой на базе операционной системы Android. Устройство нового поколения обещает значительный рост не только во внешнем виде, но и в технических возможностях. Согласно информации, опубликованной на официальных страницах бренда Аянео в социальных сетях, новый гаджет будет значительно мощнее предшественника.

Технические характеристики и ожидаемые изменения

На данный момент точные технические характеристики и внешний вид Аянео Покет Микро 2 держатся в секрете. Однако, по сообщению издания иксбт.ком, производитель намекнул на установку более мощного СоК (системы на кристалле) в основу устройства. Напомним, что Покет Микро первого поколения и его бюджетная версия Покет Микро Классик были оснащены процессором Хелио Г99.

Установка нового процессора позволит консоли беспрепятственно запускать не только ретро-игры, но и более современные, ресурсоемкие Андроид-игры. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность устройства. Компания планирует провести специальную онлайн-презентацию в ближайшие дни, где ожидается раскрытие всех деталей.

Планы компании Аянео в этом направлении не ограничиваются только Покет Микро 2. Сообщается, что бренд также намерен выпустить в 2026 году еще одну модель в вертикальном дизайне под названием Конкр Покет Block. Это свидетельствует о наличии у компании долгосрочной стратегии в сегменте компактных игровых устройств.

Подобные устройства будут интересны и пользователям из Узбекистана. В последние годы спрос на портативные консоли в стране растет. Продукция Аянео обычно отличается высококачественными материалами и оригинальным дизайном, что делает их идеальным выбором для коллекционеров и любителей игр в дороге.

AyaneoPocket Micro 2ТехнологииКонсольAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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