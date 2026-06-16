Япония совершила революцию на Луне: крошечный робот 100 минут двигался автономно

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило о достижении важного этапа в истории освоения космоса. Разработанный агентством крошечный робот SORA-Q (также известный как LEV-2) более 100 минут полностью автономно перемещался по лунной поверхности и успешно передал на Землю уникальные изображения. Этот эксперимент является практическим доказательством новой концепции, которая может полностью изменить будущее лунных миссий. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

По данным ixbt.com, этот миниатюрный аппарат был протестирован в рамках миссии SLIM, которая приземлилась в январе этого года вблизи кратера Шиоли. Основная цель эксперимента заключалась в проверке возможности использования группы из десятков маленьких и дешевых роботов вместо одного крупного и дорогого ровера. Такой подход повышает устойчивость миссий: если один маленький робот выйдет из строя, остальные продолжат исследование.

От игрушки до космических технологий

Робот SORA-Q представляет собой устройство сферической формы диаметром всего 8 сантиметров. После приземления на поверхность Луны он раскрывается, превращаясь в колесную платформу. Интересно, что инженеры JAXA в сотрудничестве с Sony и производителем игрушек TOMY разработали конструкцию этого робота на основе игрушек-трансформеров. Это уникальный пример гармонии между космическими технологиями и повседневным промышленным дизайном.

Передвижение по лунной поверхности считается крайне сложной задачей. Лунный грунт — реголит — состоит из очень мелкой и абразивной пыли, которая затрудняет сцепление колес. Чтобы решить эту проблему, инженеры SORA-Q решили вращать колеса вокруг слегка смещенной оси. В результате робот при каждом обороте как бы «подпрыгивает» и не застревает в мягком реголите. Этот метод позволил миниатюрному устройству преодолеть расстояние в 24 метра.

Полностью автономное управление

Из-за задержки связи между Землей и Луной дистанционное управление в режиме реального времени является рискованным и медленным процессом. Поэтому LEV-2 обладает высоким уровнем автономности. С помощью встроенной системы обработки изображений робот может распознать посадочный модуль SLIM и, используя его как точку опоры, самостоятельно вычислять свои координаты.

Ожидается, что эта успешная миссия положит начало новой эре в космических исследованиях. Если подобные миниатюрные системы будут производиться в больших масштабах, в будущих лунных миссиях вместо одного крупного аппарата будет использоваться «рой» роботов (swarm robotics). Это не только снизит затраты, но и позволит более детально изучить сложные участки Луны.

Эта новость имеет важное значение и для узбекистанских любителей космоса и молодых инженеров. Она показала, что для сложных проблем можно найти простые и компактные решения, и даже дизайн игрушек может помочь в покорении космоса.