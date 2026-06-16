Операция по спасению в космосе: NASA готовит ракету для сохранения телескопа Свифт

·34·Технологии
Операция по спасению в космосе: NASA готовит ракету для сохранения телескопа Свифт

Агентство NASA готовится к крайне редкой и сложной операции по продлению срока службы космической обсерватории Неил Гехрелс Свифт Обсерваторй (Свифт). Для спасения этого научного телескопа, который постепенно теряет высоту на околоземной орбите, в космос будет запущен специальный аппарат ЛИНК. Эта миссия не только спасет телескоп Свифт, но и положит начало новой эре обслуживания устройств в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В настоящее время в космическом центре NASA Валлопс в штате Вирджиния инженеры завершили работы по установке ракеты Пегасус КсЛ компании Northrop Grumman под самолет-носитель Старгазер. Этот модифицированный самолет Lockheed Л-1011 поднимет ракету на определенную высоту, откуда аппарат ЛИНК отправится в космос. Разработанный компанией Каталйст Спаке, этот аппарат должен поднять орбиту телескопа и предотвратить его падение в атмосферу.

Солнечная активность и орбитальные проблемы

Аппараты, работающие на низкой околоземной орбите, такие как телескоп Свифт, постоянно сталкиваются с сопротивлением атмосферы. Хотя слой воздуха там крайне разрежен, со временем он замедляет спутники. Если аппарат не имеет собственного двигателя, он постепенно снижается и в итоге может сгореть в плотных слоях атмосферы.

По данным иксбт.ком, наблюдаемая в последнее время высокая солнечная активность еще больше ускорила этот процесс. Солнечное излучение нагревает верхние слои атмосферы, увеличивая их плотность, в результате чего Свифт начал терять высоту быстрее, чем ожидалось. Специалисты NASA пришли к выводу, что для спасения телескопа необходимо принять срочные меры.

Значимость и перспективы миссии

Выбор ракеты Пегасус КсЛ объясняется ее полным соответствием требованиям миссии и способностью доставить аппарат ЛИНК в нужную точку в короткие сроки. Согласно плану, запуск состоится в конце июня в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Этот метод считается гораздо более гибким и экономически эффективным по сравнению с традиционным вертикальным запуском.

Если эта миссия завершится успешно, она создаст важный поворот в исследовании космоса. Его значимость проявится в следующем:

  • появится возможность продлевать срок службы старых и ценных телескопов, не заменяя их новыми;
  • технологии орбитального обслуживания будут проверены на практике;
  • это поможет сократить количество космического мусора, так как отпадет необходимость запускать новые аппараты взамен вышедших из строя.
Данная спасательная операция жизненно необходима для того, чтобы обсерватория Свифт могла продолжить изучение самых мощных взрывов во Вселенной — гамма-всплесков. NASA и его партнеры стремятся с помощью этого технологического решения значительно снизить затраты на исследование космоса.

NASASwiftКосмосPegasus XLТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ugreen и Хонкаи: Стар Раил представили новое зарядное устройство на 45 ВтUgreen и Хонкаи: Стар Раил представили новое зарядное устройство на 45 ВтСегодня, 09:59Т-Банк выпустил новое приложение для пользователей iOS под названием ЭатсРатеТ-Банк выпустил новое приложение для пользователей iOS под названием ЭатсРатеСегодня, 09:53Современные технологии в ретро-стиле: компания ФииО представила карманный радиоприемник РР13Современные технологии в ретро-стиле: компания ФииО представила карманный радиоприемник РР13Сегодня, 09:24Honor Кс80 Pro Max: яркость 10 000 нит и аккумулятор емкостью 11 000 мАчHonor Кс80 Pro Max: яркость 10 000 нит и аккумулятор емкостью 11 000 мАчСегодня, 09:232ГИС превращается из карты в соцсеть: запущена новая «Лента друзей»2ГИС превращается из карты в соцсеть: запущена новая «Лента друзей»Сегодня, 08:55Продажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынкаПродажи телевизоров в России резко выросли: Xiaomi и Haier стали лидерами рынкаСегодня, 08:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу