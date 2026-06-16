Операция по спасению в космосе: NASA готовит ракету для сохранения телескопа Свифт

Агентство NASA готовится к крайне редкой и сложной операции по продлению срока службы космической обсерватории Неил Гехрелс Свифт Обсерваторй (Свифт). Для спасения этого научного телескопа, который постепенно теряет высоту на околоземной орбите, в космос будет запущен специальный аппарат ЛИНК. Эта миссия не только спасет телескоп Свифт, но и положит начало новой эре обслуживания устройств в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

В настоящее время в космическом центре NASA Валлопс в штате Вирджиния инженеры завершили работы по установке ракеты Пегасус КсЛ компании Northrop Grumman под самолет-носитель Старгазер. Этот модифицированный самолет Lockheed Л-1011 поднимет ракету на определенную высоту, откуда аппарат ЛИНК отправится в космос. Разработанный компанией Каталйст Спаке, этот аппарат должен поднять орбиту телескопа и предотвратить его падение в атмосферу.

Солнечная активность и орбитальные проблемы

Аппараты, работающие на низкой околоземной орбите, такие как телескоп Свифт, постоянно сталкиваются с сопротивлением атмосферы. Хотя слой воздуха там крайне разрежен, со временем он замедляет спутники. Если аппарат не имеет собственного двигателя, он постепенно снижается и в итоге может сгореть в плотных слоях атмосферы.

По данным иксбт.ком, наблюдаемая в последнее время высокая солнечная активность еще больше ускорила этот процесс. Солнечное излучение нагревает верхние слои атмосферы, увеличивая их плотность, в результате чего Свифт начал терять высоту быстрее, чем ожидалось. Специалисты NASA пришли к выводу, что для спасения телескопа необходимо принять срочные меры.

Значимость и перспективы миссии

Выбор ракеты Пегасус КсЛ объясняется ее полным соответствием требованиям миссии и способностью доставить аппарат ЛИНК в нужную точку в короткие сроки. Согласно плану, запуск состоится в конце июня в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Этот метод считается гораздо более гибким и экономически эффективным по сравнению с традиционным вертикальным запуском.

Если эта миссия завершится успешно, она создаст важный поворот в исследовании космоса. Его значимость проявится в следующем:

появится возможность продлевать срок службы старых и ценных телескопов, не заменяя их новыми;

технологии орбитального обслуживания будут проверены на практике;

это поможет сократить количество космического мусора, так как отпадет необходимость запускать новые аппараты взамен вышедших из строя.

Данная спасательная операция жизненно необходима для того, чтобы обсерватория Свифт могла продолжить изучение самых мощных взрывов во Вселенной — гамма-всплесков. NASA и его партнеры стремятся с помощью этого технологического решения значительно снизить затраты на исследование космоса.