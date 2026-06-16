Операция по спасению в космосе: NASA готовит ракету для сохранения телескопа Свифт
Агентство NASA готовится к крайне редкой и сложной операции по продлению срока службы космической обсерватории Неил Гехрелс Свифт Обсерваторй (Свифт). Для спасения этого научного телескопа, который постепенно теряет высоту на околоземной орбите, в космос будет запущен специальный аппарат ЛИНК. Эта миссия не только спасет телескоп Свифт, но и положит начало новой эре обслуживания устройств в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.
В настоящее время в космическом центре NASA Валлопс в штате Вирджиния инженеры завершили работы по установке ракеты Пегасус КсЛ компании Northrop Grumman под самолет-носитель Старгазер. Этот модифицированный самолет Lockheed Л-1011 поднимет ракету на определенную высоту, откуда аппарат ЛИНК отправится в космос. Разработанный компанией Каталйст Спаке, этот аппарат должен поднять орбиту телескопа и предотвратить его падение в атмосферу.
Солнечная активность и орбитальные проблемыАппараты, работающие на низкой околоземной орбите, такие как телескоп Свифт, постоянно сталкиваются с сопротивлением атмосферы. Хотя слой воздуха там крайне разрежен, со временем он замедляет спутники. Если аппарат не имеет собственного двигателя, он постепенно снижается и в итоге может сгореть в плотных слоях атмосферы.
По данным иксбт.ком, наблюдаемая в последнее время высокая солнечная активность еще больше ускорила этот процесс. Солнечное излучение нагревает верхние слои атмосферы, увеличивая их плотность, в результате чего Свифт начал терять высоту быстрее, чем ожидалось. Специалисты NASA пришли к выводу, что для спасения телескопа необходимо принять срочные меры.
Значимость и перспективы миссииВыбор ракеты Пегасус КсЛ объясняется ее полным соответствием требованиям миссии и способностью доставить аппарат ЛИНК в нужную точку в короткие сроки. Согласно плану, запуск состоится в конце июня в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Этот метод считается гораздо более гибким и экономически эффективным по сравнению с традиционным вертикальным запуском.
Если эта миссия завершится успешно, она создаст важный поворот в исследовании космоса. Его значимость проявится в следующем:
- появится возможность продлевать срок службы старых и ценных телескопов, не заменяя их новыми;
- технологии орбитального обслуживания будут проверены на практике;
- это поможет сократить количество космического мусора, так как отпадет необходимость запускать новые аппараты взамен вышедших из строя.
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