Корабль Dragon компании SpaceX возвращается на Землю после шестого полета

·27·Технологии
Корабль Dragon компании SpaceX возвращается на Землю после шестого полета

Эра многоразовых технологий в освоении космоса выходит на новый этап. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, после 30 дней успешного сотрудничества с Международной космической станцией (МКС), готовится к возвращению на Землю, завершая свою очередную миссию. Этот корабль не только доставил очередной груз, но и вновь доказал свою надежность, совершив шестой полет в космос и обратно. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, корабль Dragon, совершивший полет в рамках коммерческой миссии снабжения КРС-34, должен отстыковаться от станции во вторник. Если все технические процессы пройдут по плану, корабль приземлится в Тихом океане у берегов Калифорнии в среду. Ранее этот корабль участвовал в миссиях КРС-22, КРС-24, КРС-27, КРС-30 и КРС-32, выполняя роль своего рода «грузового такси» между космосом и Землей.

Преимущества многоразового использования

Для данной миссии корабль Dragon был запущен 15 мая этого года с мыса Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты Falcon 9. Эта технология, разработанная инженерами SpaceX, позволяет значительно снизить затраты на транспортировку грузов в космос. Каждое успешное возвращение свидетельствует о том, что корпус корабля и его внутренние системы изготовлены из сверхпрочных материалов.

Стоит отметить, что возвращение корабля Dragon очень важно для научного сообщества. В отличие от российских грузовых кораблей «Прогресс», Dragon не сгорает в плотных слоях атмосферы. Корабли «Прогресс» после выполнения своей задачи уничтожаются в атмосфере, а их несгоревшие части падают в необитаемые районы океана. Dragon же является единственным грузовым кораблем, способным вернуть на Землю в целости результаты научных экспериментов, проведенных на МКС, и неисправное оборудование.

В настоящее время специалисты внимательно следят за процессом отстыковки корабля от станции и его входом в атмосферу. На борту корабля находятся несколько сотен килограммов научных образцов и исследовательских материалов, которые должны быть доставлены на Землю. Их сохранность напрямую зависит от теплозащитного слоя корабля и четкой работы парашютной системы.

Успех этой миссии является результатом долгосрочного сотрудничества между SpaceX и NASA и служит фундаментом для будущих дальних полетов на Марс и Луну. Многоразовые корабли не только экономически выгодны, но и экологичны, так как способствуют сокращению космического мусора.

SpaceXDragonМКСКосмосElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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