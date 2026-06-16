Перелом на рынке искусственного интеллекта: доля ChatGPT впервые упала ниже 50 процентов

·18·Технологии
Перелом на рынке искусственного интеллекта: доля ChatGPT впервые упала ниже 50 процентов

В мире технологий искусственного интеллекта бот ChatGPT от компании OpenAI долгое время оставался абсолютным лидером. Однако, согласно новому отчету аналитической компании Сенсор Товер за 2026 год, доля этого чат-бота на мировом рынке впервые упала ниже 50 процентов. Эта ситуация свидетельствует о том, что пользователи активно переходят на альтернативные сервисы, в частности, на продукты Google и Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщается.

ChatGPT по-прежнему остается самым популярным АИ-помощником в мире, а число его ежемесячных пользователей превышает 1,1 миллиарда. Тем не менее, доля бота на рынке, которая в январе текущего года составляла более половины, к концу мая снизилась до 46,4 процента. Это падение объясняется стремительным ростом конкурентов.

Рост конкурентов и динамика рынка

Основными драйверами роста стали Gemini от Google и Claude от компании Anthropic. В настоящее время Gemini занимает второе место с долей 27,7 процента, а Claude замыкает тройку лидеров с показателем 10,3 процента. Также на рынке пытаются закрепиться такие проекты, как Grok от xAI, Perplexity, DeepSeek и Meta AI, однако доля каждого из них пока составляет менее 5 процентов.

По данным Сенсор Товер, пользователи теперь не привязываются к одной платформе, а пробуют разных помощников для различных задач. Например, Claude завоевал высокую репутацию в области продуктивности и работы со сложными текстами, в то время как Gemini становится популярным благодаря интеграции с экосистемой Google. Интересно, что сообщения о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США в феврале привели к резкому росту показателей удаления приложения ChatGPT, что подчеркивает важность доверия к бренду для пользователей.

Доходы и стратегии монетизации

Рынок АИ-приложений стремительно коммерциализируется. Ожидается, что в первой половине 2026 года пользователи потратят на эти приложения 4,2 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает 1,83 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. В этом плане бот Claude выделяется отдельно: 13 процентов его пользователей имеют платную подписку, что является самым высоким показателем конверсии в отрасли.

OpenAI, в свою очередь, также пробует новые способы получения дохода. С февраля в интерфейсе ChatGPT начала появляться реклама. К маю реклама демонстрируется в среднем 17 процентам ежедневных пользователей. Среди рекламодателей лидируют следующие сферы:

  • Программное обеспечение и технологии;
  • Онлайн-покупки (Шоппинг);
  • Медиа и развлечения;
  • Продукты питания и общественное питание.
С региональной точки зрения, азиатский рынок лидирует по количеству загрузок, но отстает от Северной Америки и Европы по внутриигровым покупкам пользователей. Это побуждает разработчиков искусственного интеллекта ориентировать премиум-функции преимущественно на западные рынки. В целом, рынок переходит от стадии роста к стадии зрелости и стабильного получения прибыли.

ChatGPTOpenAIGeminiClaudeИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX объявила о крупной сделке в сфере искусственного интеллекта: Cursor покупают за 60 миллиардов долларовSpaceX объявила о крупной сделке в сфере искусственного интеллекта: Cursor покупают за 60 миллиардов долларовСегодня, 11:22Фундатион Аллой совершает революцию в металлургии: металлы больше не будут плавитьФундатион Аллой совершает революцию в металлургии: металлы больше не будут плавитьСегодня, 11:20Высокоскоростной интернет в самолетах: Starlink уже установлен более чем на 7000 воздушных судовВысокоскоростной интернет в самолетах: Starlink уже установлен более чем на 7000 воздушных судовСегодня, 10:59Швеция возвращается к атомной энергетике спустя 40 лет: соглашение с Rolls-RoyceШвеция возвращается к атомной энергетике спустя 40 лет: соглашение с Rolls-RoyceСегодня, 10:52Корабль Dragon компании SpaceX возвращается на Землю после шестого полетаКорабль Dragon компании SpaceX возвращается на Землю после шестого полетаСегодня, 10:29В московском метро запустили турникеты нового поколения: началось технологическое обновлениеВ московском метро запустили турникеты нового поколения: началось технологическое обновлениеСегодня, 10:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу