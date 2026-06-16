Перелом на рынке искусственного интеллекта: доля ChatGPT впервые упала ниже 50 процентов

В мире технологий искусственного интеллекта бот ChatGPT от компании OpenAI долгое время оставался абсолютным лидером. Однако, согласно новому отчету аналитической компании Сенсор Товер за 2026 год, доля этого чат-бота на мировом рынке впервые упала ниже 50 процентов. Эта ситуация свидетельствует о том, что пользователи активно переходят на альтернативные сервисы, в частности, на продукты Google и Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщается.

ChatGPT по-прежнему остается самым популярным АИ-помощником в мире, а число его ежемесячных пользователей превышает 1,1 миллиарда. Тем не менее, доля бота на рынке, которая в январе текущего года составляла более половины, к концу мая снизилась до 46,4 процента. Это падение объясняется стремительным ростом конкурентов.

Рост конкурентов и динамика рынка

Основными драйверами роста стали Gemini от Google и Claude от компании Anthropic. В настоящее время Gemini занимает второе место с долей 27,7 процента, а Claude замыкает тройку лидеров с показателем 10,3 процента. Также на рынке пытаются закрепиться такие проекты, как Grok от xAI, Perplexity, DeepSeek и Meta AI, однако доля каждого из них пока составляет менее 5 процентов.

По данным Сенсор Товер, пользователи теперь не привязываются к одной платформе, а пробуют разных помощников для различных задач. Например, Claude завоевал высокую репутацию в области продуктивности и работы со сложными текстами, в то время как Gemini становится популярным благодаря интеграции с экосистемой Google. Интересно, что сообщения о сотрудничестве OpenAI с Министерством обороны США в феврале привели к резкому росту показателей удаления приложения ChatGPT, что подчеркивает важность доверия к бренду для пользователей.

Доходы и стратегии монетизации

Рынок АИ-приложений стремительно коммерциализируется. Ожидается, что в первой половине 2026 года пользователи потратят на эти приложения 4,2 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает 1,83 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. В этом плане бот Claude выделяется отдельно: 13 процентов его пользователей имеют платную подписку, что является самым высоким показателем конверсии в отрасли.

OpenAI, в свою очередь, также пробует новые способы получения дохода. С февраля в интерфейсе ChatGPT начала появляться реклама. К маю реклама демонстрируется в среднем 17 процентам ежедневных пользователей. Среди рекламодателей лидируют следующие сферы:

Программное обеспечение и технологии;

Онлайн-покупки (Шоппинг);

Медиа и развлечения;

Продукты питания и общественное питание.

С региональной точки зрения, азиатский рынок лидирует по количеству загрузок, но отстает от Северной Америки и Европы по внутриигровым покупкам пользователей. Это побуждает разработчиков искусственного интеллекта ориентировать премиум-функции преимущественно на западные рынки. В целом, рынок переходит от стадии роста к стадии зрелости и стабильного получения прибыли.