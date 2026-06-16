Высокоскоростной интернет в самолетах: Starlink уже установлен более чем на 7000 воздушных судов

Компания Starlink под руководством Илона Маска продолжает осуществлять революционные изменения в сфере авиации. Согласно последним данным, 41 авиакомпания по всему миру подписали контракты на оснащение своих самолетов высокоскоростным спутниковым интернетом. На сегодняшний день общее количество самолетов, включенных в данную программу, превысило 7000, что выводит качество цифровой связи в воздухе на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, технология Starlink охватывает не только Северную Америку, но и регионы Европы, Азии и Ближнего Востока. В списке партнеров значатся одни из крупнейших и престижнейших авиаперевозчиков мира, такие как United Airlines, Эмирейтс, Катар Аирвайс, Луфтанса, Хаваииан Аирлинес и Air Канада. Эта тенденция показывает, что использование интернета во время полета становится не роскошью, а стандартной услугой.

Выбор глобальных авиагигантов

На рынке США такие лидеры, как United Airlines, Сутвест Аирлинес, Аласка Аирлинес и Американ Аирлинес, официально подтвердили свое участие в проекте. В Европе крупные операторы, такие как ИАГ и Луфтанса Груп, наладили сотрудничество с Илоном Маском. Авиакомпания Эмирейтс, которой часто пользуются узбекистанские путешественники, также объявила о больших планах. Компания начнет установку Starlink на самолеты Boeing 777 с ноября 2025 года и планирует полностью оснастить весь авиапарк к середине 2027 года.

Недавно к этому списку присоединилась израильская авиакомпания ЭЛ АЛ. После объявления о партнерстве со Starlink компания обещает предоставить своим пассажирам бесперебойный интернет с низкой задержкой (лов латенкй) во время полета. Это очень важная новость, особенно для путешественников, работающих в дальних рейсах или активно использующих социальные сети.

Конкуренция и планы на будущее

Конкуренция на рынке также не прекращается. Например, авиакомпания Финнаир в настоящее время выбирает между несколькими поставщиками, включая Starlink и проект Проджект Куипер (Проджект Лео) от компании Amazon. Это способствует усилению конкуренции на рынке спутникового интернета, что приведет к снижению цен на услуги и повышению их качества.

Основное преимущество системы Starlink заключается в том, что она работает с помощью низкоорбитальных спутников. Это обеспечивает гораздо более быструю связь и стабильный сигнал по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. Ниже приведен список самых известных авиакомпаний, присоединившихся к проекту:

United Airlines

Эмирейтс

Катар Аирвайс

Луфтанса Груп

Air Канада

ЭЛ АЛ

Хаваииан Аирлинес

По мнению авиационных аналитиков, в ближайшие годы высока вероятность внедрения подобных технологий и в авиалиниях Центральной Азии, включая Узбекистан. На данный момент Starlink расширяет свое покрытие в глобальном масштабе, становясь самым надежным партнером для авиакомпаний.