Vivo готовит бюджетный смартфон Т5 Lite 5Г: аккумулятор 6500 mAh и экран 120 Hz

·22·Технологии
Vivo готовит бюджетный смартфон Т5 Lite 5Г: аккумулятор 6500 mAh и экран 120 Hz

Китайская компания Vivo готовится представить новую модель Т5 Lite 5Г с целью расширения своей популярной Т-серии. Ожидается, что устройство, принадлежащее к бюджетному ценовому сегменту, привлечет внимание многих пользователей благодаря длительному времени автономной работы и надежной системе защиты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно эксклюзивным данным, опубликованным изданием КспертПик, главное преимущество нового смартфона проявится в его автономности. Устройство оснащено огромным аккумулятором емкостью 6500 mAh, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Этот показатель выше, чем у многих флагманских моделей, что обеспечит работу устройства в течение нескольких дней без подзарядки.

Технические возможности и характеристики дисплея

Модель Vivo Т5 Lite 5Г оснащена 6,74-дюймовым ЛКД-дисплеем. Частота обновления экрана 120 Hz обеспечивает плавную работу интерфейса. Несмотря на разрешение ХД+, благодаря яркости до 1200 нит данные остаются легко читаемыми даже при солнечном освещении.

Внутри смартфона установлен процессор MediaTek Dimensity 6300. Этот чип гарантирует стабильную производительность для повседневных приложений, мессенджеров и игр со средними требованиями. Конфигурация памяти будет предлагаться в нескольких вариантах в зависимости от потребностей пользователя:

  • 4 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти;
  • 6 GB оперативной и 128 GB постоянной памяти;
  • 6 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти.
В вопросах камер Vivo не стала перегружать устройство. На задней панели расположен основной модуль на 50 Мп, позволяющий делать качественные снимки при дневном свете. На передней панели предусмотрена 8-мегапиксельная камера для видеозвонков и селфи.

Защита и внешний вид

Корпус смартфона защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП65. Это является важным преимуществом для устройств среднего класса. Толщина устройства составляет 8,39 мм, вес — около 209 грамм; ожидается, что он поступит в продажу в цветах Твилигхт Шадов и Океан Блуе.

На рынке Узбекистана Т-серия бренда Vivo известна своей доступностью и надежностью. Выход модели Т5 Lite 5Г может стать отличным решением, особенно для тех, кто ищет телефон с длительным временем автономной работы. На данный момент официальная дата презентации и цена устройства не раскрыты, однако инсайдеры подчеркивают, что стоимость будет конкурентоспособной.

VivoСмартфонТехнологииMediaTekГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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