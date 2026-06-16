Представлен OneXPlayer X2 Mini Pro: самый мощный портативный ПК с чипом AMD Ryzen AI Max+

Рынок портативных игровых устройств выходит на новый уровень. Компания One Netbook официально анонсировала свой очередной флагман — портативный игровой компьютер OneXPlayer X2 Mini Pro. Этот гаджет способен оставить позади не только конкурентов, но и многие современные ноутбуки по своим техническим характеристикам. Об этом сообщает Ixbt.com.

Главная особенность устройства воплощена в его аппаратной части. По данным ixbt.com, OneXPlayer X2 Mini Pro оснащен процессором AMD Ryzen AI Max+ 388. Этот чип объединяет возможности AI и высокую производительность, позволяя без проблем запускать даже самые тяжелые игры класса AAA. В настоящее время на платформе Indiegogo стартовала краудфандинговая кампания, при этом начальная цена устройства установлена на уровне 2466 долларов США.

Возможности экрана и памяти

Для геймеров визуальное качество стоит на первом месте. Поэтому производители установили в устройство 8,8-дюймовый AMOLED-дисплей. Экран имеет разрешение 1920 x 1200 пикселей и частоту обновления 144 Hz. Также поддерживается технология VRR, обеспечивающая плавность изображения, что предотвращает разрывы кадров в динамичных играх.

В вопросе памяти OneXPlayer X2 Mini Pro является настоящим рекордсменом. Базовая модель оснащена 48 GB оперативной памяти LPDDR5x и 1 TB PCIe 4.0 SSD. В топовых конфигурациях объем оперативной памяти достигает 64 GB, а постоянной памяти — до 2 TB. Кроме того, с помощью дополнительного mini SSD и карт microSD общий объем памяти можно расширить до 8 TB.

Система охлаждения и эргономика

Для укрощения такой мощной производительности была разработана специальная система охлаждения. Внутри устройства расположены четыре медные тепловые трубки и два вентилятора, вращающихся со скоростью 5400 об/мин. При максимальных нагрузках пользователи могут подключить внешнюю систему жидкостного охлаждения Frost Bay. Это технологическое решение, редко встречающееся в мире портативных устройств.

Элементы управления: съемные геймпады с датчиками Холла;

Аккумулятор: емкостью 85 Wh, с возможностью замены во время игры;

Порты: USB 4, USB 3.2 (Type-C и Type-A), а также специальный слот для наушников;

Вес: 719 грамм без аккумулятора.

Для любителей технологий из Узбекистана данное устройство останется в премиум-сегменте из-за высокой цены. Однако его возможности демонстрируют, каким будет будущее мобильного гейминга. В настоящее время доставка устройств покупателям, оформившим заказ, запланирована на конец июля 2026 года. Этот промежуток времени считается необходимым для полной оптимизации технологий.