К Земле приближается гигантский и потенциально опасный астероид: рекорд за 400 лет

·29·Технологии
К Земле приближается гигантский и потенциально опасный астероид: рекорд за 400 лет

27 июня этого года вблизи планеты Земля пролетит гигантский астероид под номером 152637 (1997 НК1). По данным NASA, это самое близкое сближение данного небесного тела с Землей за последние 400 лет. Астероид пройдет на расстоянии примерно 2,57 миллиона километров от нашей планеты, что в 6,5 раза больше расстояния между Землей и Луной. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Хотя этот объект был внесен астрономами в категорию «потенциально опасных», специалисты подчеркивают, что поводов для беспокойства нет. Такой статус присваивается всем крупным небесным телам, чьи орбиты проходят близко к Земле. Текущие расчеты показывают, что астероид 152637 (1997 НК1) не представляет угрозы столкновения с нашей планетой ни при текущем сближении, ни в перспективе ближайших 100 лет.

Этот астероид был впервые обнаружен в 1997 году в рамках программы NASA НЭАТ (Неар-Эарт Астероид Тракинг). Он принадлежит к группе «Атонов», орбиты которых пересекают орбиту Земли и частично заходят внутрь орбиты Венеры. Данное сближение предоставляет ученым уникальную возможность для исследований, так как приближение столь крупных объектов к Земле происходит раз в десятилетие.

Ученые изучат точные размеры астероида

В настоящее время продолжаются научные споры относительно точных размеров астероида. Исходя из уровня его яркости, предполагается, что диаметр может составлять от 900 метров до 1,5 километров. Проблема заключается в том, что определить размер объекта по отражению солнечного света через телескопы сложно: крупное тело темного цвета и более мелкое тело светлого цвета могут выглядеть одинаково.

Для устранения этой неопределенности NASA планирует использовать радиолокационную систему Голдстоне Солар Сйстем Радар (ГССР). Как пояснила астроном Лаборатории реактивного движения NASA Марина Брозович, метод радиолокации помогает определить не только точное местоположение астероида, но и его форму, скорость вращения и состав.

Любители астрономии из Узбекистана также могут получить возможность наблюдать это явление. В момент максимального сближения яркость астероида достигнет 10-й звездной величины. Этого показателя достаточно, чтобы увидеть его с помощью небольших телескопов или даже мощных биноклей. Для жителей Северного полушария эта возможность будет еще более доступной.

Следующий шанс изучить этот астероид с такого близкого расстояния и так детально появится только в 2088 году. Предыдущее подобное крупное сближение произошло в январе 2022 года с астероидом 1994 ПК1. Сейчас ученые обобщают все данные, работая над дальнейшим совершенствованием систем космической безопасности.

NASAАстероидКосмосЗемляАстрономия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Браузер Опера Оне радикально обновился: теперь пользователи сами создают свой интерфейсБраузер Опера Оне радикально обновился: теперь пользователи сами создают свой интерфейсСегодня, 17:59Компания Rivian уволила сотни сотрудников после начала поставок Р2 СУВКомпания Rivian уволила сотни сотрудников после начала поставок Р2 СУВСегодня, 17:55Mobileye объявила о запуске собственного сервиса роботакси в СШАMobileye объявила о запуске собственного сервиса роботакси в СШАСегодня, 17:52Компания Снап представила долгожданные АР-очки Спекс: цена и возможностиКомпания Снап представила долгожданные АР-очки Спекс: цена и возможностиСегодня, 17:25Мобилее запускает сервис роботакси: дочерняя компания Intel выходит на новый этапМобилее запускает сервис роботакси: дочерняя компания Intel выходит на новый этапСегодня, 17:23Недоверие к искусственному интеллекту: почему потребители избегают АИ-контентаНедоверие к искусственному интеллекту: почему потребители избегают АИ-контентаСегодня, 16:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео