Ошибка в системе ФИФА: хакеры могли остановить трансляцию чемпионата мира

·30·Технологии
Ошибка в системе ФИФА: хакеры могли остановить трансляцию чемпионата мира

Стало известно, что безопасность трансляций чемпионата мира по футболу находилась под серьезной угрозой. Исследователь кибербезопасности обнаружил критическую уязвимость во внутренних системах ФИФА, которая позволила бы посторонним лицам контролировать изображение матчей, транслируемых по всему миру. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщение сообщает.

По словам специалиста, действующего под псевдонимом БобДаХакер, ему удалось получить доступ к нескольким внутренним платформам ФИФА. Для этого он просто зарегистрировался в качестве агента игрока на официальном портале регистрации агентов организации. Из-за ошибки в системе обычный пользователь получил права высокого уровня доступа.

Основной причиной проблемы стал недостаток в системе бакенд API ФИФА, которая не проверяла наличие у пользователя прав доступа к определенным данным. В результате исследователь получил возможность захватить не только базу данных, но и систему управления телевещанием.

Экраны трансляций и комментаторов под угрозой

Согласно сообщению издания TechCrunch, эта уязвимость позволила бы злоумышленнику изменять то, что видят зрители на экранах по всему миру, а также данные на мониторах комментаторов. Исследователь отметил, что хакер мог одновременно установить контроль над всеми камерами и полностью заменить эфир другим видео.

"Один атакующий мог захватить все камеры одновременно. Хакер имел возможность заполнить весь эфир чемпионата мира ФИФА шуточными видео или любым другим контентом", — пишет БобДаХакер в своем блоге. Эта ситуация вполне могла стать крупнейшей кибератакой в истории спортивных трансляций.

Исследователь сообщил об обнаруженном изъяне во вторник вечером. Руководство ФИФА оперативно отреагировало на ситуацию и устранило ошибку в течение нескольких часов. Однако организация официально не признала этот отчет и не выразила благодарности специалисту по кибербезопасности.

На данный момент ФИФА не ответила на запросы СМИ по этому поводу. Данный инцидент вновь продемонстрировал, насколько уязвимы крупные спортивные мероприятия и их цифровая инфраструктура перед кибератаками. Для футбольных болельщиков такие меры безопасности крайне важны, так как качество и непрерывность международных трансляций напрямую зависят от этих систем.

FIFAКибербезопасностьФутболХакерТрансляция
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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