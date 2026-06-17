Apple ставит под угрозу конфиденциальность пользователей: изменения в системе Hide My Email

·1·Технологии
Apple ставит под угрозу конфиденциальность пользователей: изменения в системе Hide My Email

Корпорация Apple планирует внести серьезные изменения в функцию Hide My Email («Скрыть мою почту»), предоставляемую платным подписчикам iCloud+. Этот сервис позволяет пользователям скрывать свои настоящие адреса электронной почты при регистрации на различных сайтах и в приложениях. Однако вводимые изменения могут значительно снизить эффективность этого инструмента конфиденциальности и открыть путь сторонним ресурсам для блокировки таких пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

В настоящее время анонимные адреса, созданные через систему Hide My Email, работают под обычным доменом @icloud.com. Это делает невозможным отличие таких адресов от обычных пользователей почты Apple. В результате сайты и приложения не знают, использует ли пользователь анонимный или настоящий адрес. По сообщению издания TechCrunch, в ближайшие недели Apple переведет все новые анонимные адреса на поддомен @private.icloud.com.

Риск конфиденциальности и блокировки

Внедрение нового домена @private.icloud.com позволит разработчикам сайтов и приложений легко определить, что пользователь скрывает свою личность. Это создает риск ограничения регистрации или полной блокировки лиц, использующих анонимные адреса. Многие интернет-ресурсы стремятся собирать реальные данные пользователей в маркетинговых целях, и этот шаг Apple поможет им в борьбе с анонимностью.

В уведомлении для разработчиков компания Apple подчеркнула, что существующие анонимные адреса останутся без изменений и продолжат перенаправлять письма. Также компания призвала приложения и почтовых провайдеров не фильтровать письма с нового домена и обновить свои системы для обеспечения их доставки. Однако пользователи Reddit и технологические эксперты подвергли это изменение резкой критике, заявив, что оно противоречит основной сути сервиса.

Политическое давление и вопросы безопасности

Хотя Apple официально не объяснила причины такого решения, некоторые аналитики связывают это с ситуациями, касающимися правоохранительных органов. В начале этого года стало известно, что Apple предоставила правительству личные данные пользователя, отправившего письмо с угрозами через анонимный адрес Hide My Email, в рамках дела, связанного с директором FBI Кашем Пателем.

Кроме того, администрация США в последнее время увеличила количество судебных запросов к технологическим компаниям с требованием идентифицировать лиц, стоящих за анонимными аккаунтами. Этот новый шаг Apple облегчает отделение анонимных пользователей от общего потока, что, несомненно, вызовет новые вопросы о неприкосновенности личных данных в будущем.

AppleiCloudКонфиденциальностьТехнологииБезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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